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男子騎機車未戴安全帽遭警攔 一查竟是毒品通緝犯
28歲林姓男子騎機車未戴安全帽，昨天下午行經台南市安南區安和路1段被員警發現立即攔查，準備製單舉發時，意外發現他為橋頭地方檢察署發布的毒品通緝犯，警詢後解送歸案。
台南市警三分局安順派出所員警，昨天下午1點30分執行勤區查察勤務時，在安南區安和路1段發現機車田駕駛未依規定戴安全帽，員警立即攔查，準備製單舉發時，意外發現駕駛林姓男子為毒品通緝犯，解送橋頭地檢署歸案。
林姓男子為橋頭地方檢察署於10月11日發布毒品通緝犯。據了解，林騎車外出欲購買物品，未料半路上因交通違規遭員警盤查，進而發現通緝身分。
台南市警三分局表示，警方全力維持治安，針對犯罪熱點區域加強巡邏，強化可疑人車盤查，防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。
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