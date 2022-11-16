糾眾幫派鬥毆、砸店 風飛砂幫風正會分會長拘提到案

風飛砂幫風正會分會長林姓男子涉嫌糾眾鬥毆、砸店，在路上與天道盟太陽會成員狹路相逢追打對方，在熱炒店酒後口角圍毆酒客，還誤砸一家設計公司。刑事局拘提林等10人依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害罪移送，檢方命1至10萬元交保或限制住居。

警方調查，25歲林姓男子在新竹縣竹北市活動，吸收年輕小弟，今年初與天道盟太陽會數名成員在路上相遇，互看不順眼，林等10多人分持棍棒追打對方，警方趕到制止查辦。

今年7、8月間，林等人在酒吧消費，因故與店家起口角，事後要尋仇，砸毀一家設計公司的招牌及玻璃門；9月在熱炒店不滿一名男酒客說話太大聲，把對方打到鼻青臉腫，還砸店滋事。

被害人畏懼幫派勢力，擔心遭報復，多不敢報案。刑事局電信偵查大隊第一隊接獲情資展開蒐證，9月12日在竹北、新埔鎮搜索犯嫌住處，拘提林等10人，林等人多坦承犯案，稱喝酒醉。