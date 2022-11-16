印尼女來台花費6萬假冒身分 還用「別人健保卡」打3劑疫苗
47歲印尼籍女子妮妮（化名）在台逾期停留超過3年，上個月被警方當街查獲，轉交移民署新北市專勤隊處理，沒想到移民官赫然發現，她的居留證、健保卡等資料都是假的，更誇張的是，健保卡還讓她順利接種3劑新冠肺炎疫苗。她見東窗事發，坦承花費近8萬元，弄假證件，被依違反入出國及移民法、偽造文書等罪嫌送辦。
板橋警方上個月11日在南雅西路二段巷口查獲妮妮，發現她在台逾期停留，逮捕後送新北市專勤隊。新北專勤隊調查，妮妮2019年以商務活動名義入境，規定只能待14天，卻待了超過3年，認為有異，擴大清查。
新北專勤隊發現，妮妮為了怕在台灣打黑工遭查獲，留有不良紀錄，來台前請印尼仲介公司製作不實身分的身分證、戶口名簿、護照，讓她順利來台；儘管代辦費高達印尼盾3000萬元（約台幣6萬1732元），相當於她印尼月收入的16倍，仍不惜代價來台找工作。
新北專勤隊指出，妮妮入境後，受聘在醫院從事看護工作，為了符合台灣防疫規定，花了印尼盾660萬元（約台幣1萬3860元）買下已返國的印尼同鄉健保卡正本；她計畫周全，再透過管道，提供自己的大頭照、買來的健保卡正本，找人製作假的中華民國居留證。開始工作後，她順利用「別人的健保卡」，打了AZ、莫德納、BNT共3劑新冠肺炎疫苗。
新北專勤隊詢問時她坦承不諱，稱「一切都是為了工作」，被依違反入出國及移民法、刑法偽造文書等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。新北專勤隊呼籲，外來人口勿冒用他人身分或行使偽造證件，也勿將個人身分證件借人使用，否則涉及偽造文書罪，面臨最重5年有期徒刑。
新北專勤隊補充說，國內公司等單位機構，在聘僱外籍人士之前，應積極查證身分真偽，並將對方提供的證件拍照或影印存證，若非法聘僱未經許可、許可失效，甚至是協助容留外籍人士，公司已違反就業服務法，最高面臨75萬元罰鍰。
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