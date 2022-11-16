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北市警查獲77包毒咖啡包 包裝還假冒大陸涼茶「加多寶」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子駕車遭遇攔檢，被發現車上載有77包咖啡包，初步檢驗有毒品反應，雖辯稱「不是毒品只是飲料」仍當場被捕，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，34歲張男11月8日深夜11時許獨自駕駛汽車，行經台北市萬華區艋舺大道時，遇北市保大員警攔查，員警發現張男車輛右後座腳踏處有一袋裝有數包咖啡包的塑膠袋，經張同意打開檢驗，未料成毒品陽性反應。

警方發現，袋中共有77包毒品咖啡包，其中還有數包咖啡包包裝成大陸知名飲料「加多寶」；張男辯稱，整袋咖啡包「只是飲料，不是毒品」，拒不交代毒品來源，仍遭員警逮捕，依法送辦。

警方表示，毒咖啡包常侵害不知情民眾，提醒民眾對於來路不明藥物，或外觀吸睛的糖果、咖啡包、茶包等，應提高警覺，避免不慎染毒。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查獲毒品咖啡包77包。記者李隆揆／翻攝
警方查獲毒品咖啡包77包。記者李隆揆／翻攝

毒品 咖啡

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