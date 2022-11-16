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桃園毒蟲闖紅燈被攔跳針「沒騎車」 空罐藏玄機被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

觀音區倪姓男子今凌晨闖紅燈被攔，警方見他神情緊張，嚴密盤查，在機車置物箱中空罐發現3包毒品，而他本人也吸毒，全案依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
觀音區倪姓男子今凌晨闖紅燈被攔，警方見他神情緊張，嚴密盤查，在機車置物箱中空罐發現3包毒品，而他本人也吸毒，全案依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園市觀音區一名男子今天凌晨騎車闖紅燈被警方攔查，員警見他神情緊張還詭辯「沒騎車」，仔細檢查發現置物箱內果汁空罐竟藏有3包毒咖啡包，立刻將他帶回調查並驗出陽性反應，全案依毒品嫌移送法辦。

大園警分局草漯派出所員警今天凌晨3時許，巡邏行經成功路二段與民權路口時，看見一輛機車闖紅燈違規左轉，隨即上前尾隨，在巷口攔下他盤查。

倪姓男騎士（30歲）在盤查過程中神情緊張、眼神飄忽不定，還辯稱自己並未騎車，荒唐言行反而引起員警注意；隨後警方在機車前置物箱發現一個空飲料罐，裡面藏有3包可疑咖啡包，帶回派出所初步檢驗呈二級毒品陽性反應，而倪男驗尿也呈陽性，有吸毒，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，新興毒品常以各式新穎包裝吸引年輕人施用，毒咖啡包成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，呼籲民眾切勿好奇嘗試，不僅影響身體健康，更可能因此身陷囹圄，造成終身的遺憾。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

觀音區倪姓男子今凌晨闖紅燈被攔，警方見他神情緊張，嚴密盤查，在機車置物箱中空罐發現3包毒品，而他本人也吸毒，全案依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
觀音區倪姓男子今凌晨闖紅燈被攔，警方見他神情緊張，嚴密盤查，在機車置物箱中空罐發現3包毒品，而他本人也吸毒，全案依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

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