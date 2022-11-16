快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

男座車藏毒咖啡包遇盤查 警盤查人贓俱獲

中央社／ 台北16日電

北市一名張姓男子日前開車行經路檢點時神色慌張，遭鷹眼警查覺有異，盤查過程發現汽車後座腳踏板上置藏毒品咖啡包，現場檢驗結果呈現陽性反應，當場人贓俱獲送辦。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第三中隊員警8日深夜11時許在萬華區艋舺大道、雙園街口執行路檢勤務時，見駕車張男行經路檢點時神色慌張，立即引導他駛入路檢點接受盤查。

員警初步觀察並以手電筒照射車內目視可及之處，立即發現副駕駛座後方腳踏墊上有一個透明塑膠袋，袋內裝有各類疑似毒品咖啡包。

經張男同意後，警方取出上述物品並以毒品試劑檢測，結果呈第二級毒品安非他命、MDMA及第三級毒品卡西酮陽性反應，初步估算袋內毒品咖啡包共有77包。

其中，還驚見印有中國大陸知名飲品「加多寶」包裝的毒品咖啡包，當場人贓俱獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移請轄區萬華分局偵辦。

毒品 咖啡 警察

延伸閱讀

失聯移工3男1女駕車南遊 台南警攔檢查獲毒品

台中慈濟宮捐贈30組爆閃燈 感謝豐原警執勤辛勞

他給傳播妹喝毒咖啡再趁機性侵 還說「你叫床聲音像小孩」

台中今年酒駕已高達7773件 下周一立冬將擴大取締

相關新聞

美國運台空貨櫃 驚見女屍

上月底由美國洛杉磯出發來台的一只空貨櫃，昨天抵達台中港第32號碼頭貨櫃場，工作人員打開發現，竟有一具已腐爛的女屍；警方查...

不爽抖音上被嗆！4煞闖大樓埋伏 屋主遭西瓜刀砍「肚破腸流」

新北市中和區景新街某新建大樓，今天晚上6點多發生西瓜刀砍殺案，溫姓男子不滿楊姓男子欠錢不還，還在外面玩女人，昨天在抖音上...

台中港洛杉磯來台空櫃發現女屍 疑為美國堪薩斯州人

台中港第32號碼頭貨櫃場內空櫃今天發現一具死亡女性遺體，頭髮並非黑色，身上沒有明顯外傷，警方查出是美國居民，已報請檢察官...

新北中和4煞闖屋砍殺 他「肚破腸流」 2共犯今晨落網

新北市中和區景新街某大樓，昨天晚上發生4惡煞闖大樓砍殺案，溫姓男子在抖音上發文怒嗆楊姓男子「欠錢比較大」，還貼出他跨坐在...

又是高薪詐騙…6人遭囚還疑被餵毒

六名求職者日前遭詐騙集團要求交出銀行帳戶做為人頭戶後，被囚禁在新竹縣新埔鎮一處民宅，綑綁、矇眼，並疑似餵毒控制行動；一名...

留美遇詐 2人花1800萬沒入學

鍾姓女子打著舊金山州立大學顧問招牌，招攬徐姓、林姓學生到美國攻讀碩士，結果兩學生分別赴美7年、4年，家人前後付出近180...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。