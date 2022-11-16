男座車藏毒咖啡包遇盤查 警盤查人贓俱獲
北市一名張姓男子日前開車行經路檢點時神色慌張，遭鷹眼警查覺有異，盤查過程發現汽車後座腳踏板上置藏毒品咖啡包，現場檢驗結果呈現陽性反應，當場人贓俱獲送辦。
台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第三中隊員警8日深夜11時許在萬華區艋舺大道、雙園街口執行路檢勤務時，見駕車張男行經路檢點時神色慌張，立即引導他駛入路檢點接受盤查。
員警初步觀察並以手電筒照射車內目視可及之處，立即發現副駕駛座後方腳踏墊上有一個透明塑膠袋，袋內裝有各類疑似毒品咖啡包。
經張男同意後，警方取出上述物品並以毒品試劑檢測，結果呈第二級毒品安非他命、MDMA及第三級毒品卡西酮陽性反應，初步估算袋內毒品咖啡包共有77包。
其中，還驚見印有中國大陸知名飲品「加多寶」包裝的毒品咖啡包，當場人贓俱獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移請轄區萬華分局偵辦。
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