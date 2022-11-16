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影／囂張黑幫！8煞當街押人 蒙眼銬手球棒伺候丟包

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

自稱竹聯幫明仁會劉姓男子，與盧姓男子因故生隙，上周二深夜，他找來2車7人，將盧男及其女友押走，旋即載往宜蘭施暴4小時后丟包。昨天警方循線在新北多處逮捕涉案8人，警詢後將劉男提報為治平對象，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌，將8人移送法辦。

經調查，劉姓男子（19歲）自稱竹聯幫明仁會成員，與被害人盧姓男子（22歲）原本互不相識，卻在一次KTV偶遇，彼此互看不順眼爆發口角，事後又隔空叫囂，演變成雙方生隙烙下心結。

上周二（8日）深夜，劉男得知盧男與其女友陳女，在新北市新莊區思源路某摩鐵歡唱。便召集彭男（19歲）、施男（29歲）、羅姓少年（17歲）、林姓少年（17歲）、林姓少年（15歲）、蔡姓少年（17歲），分乘二輛汽車抵達埋伏。

眾煞見劉男開車送陳姓女友回家，便從後一路尾隨，直到車抵新莊區中港路195號一處停車場，8人便分持球棒、辣椒水衝下車，朝著盧男噴灑、揮毆，對盧男蒙眼、戴手銬，將兩人押上車，旋即開往宜蘭施暴。8煞施暴押人過程，被路過民眾看見，趕緊向轄區警報案，警方趕抵但眾煞與被害人早已不在。

4小時后，盧男頭部多處鈍傷併撕裂傷、四肢及軀幹多處擦挫傷，與其女友被丟包在宜蘭縣頭城鄉濱海路三段附近，盧男電聯其友人載返回新北新莊，並自行前往醫院就醫。

案經警方成立專案小組不斷追緝，於昨天兵分多路，同步在新北市新莊、板橋、土城區等地，逮捕涉案8嫌，一併帶回偵辦。偵詢時，劉男坦承是因之前嫌隙，找來另7人押人施暴。警詢後將劉男提報為治平對象，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌，將8人移送法辦。

盧男及陳女，在新北市新莊區被劉男等8人噴辣椒水、球棒伺候，上銬強押上車載往宜蘭凌虐。記者曾伯愷／翻攝
盧男及陳女，在新北市新莊區被劉男等8人噴辣椒水、球棒伺候，上銬強押上車載往宜蘭凌虐。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天循線在新北市逮捕劉姓主嫌，警詢後將劉男提報治平，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天循線在新北市逮捕劉姓主嫌，警詢後將劉男提報治平，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天循線在新北市逮捕劉姓主嫌，警詢後將劉男提報治平，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天循線在新北市逮捕劉姓主嫌，警詢後將劉男提報治平，另依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

宜蘭 竹聯幫

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