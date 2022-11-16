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只說「打開」程序有瑕疵 警查獲毒品仍得放人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

員警查獲黃姓男子持有毒品海洛因，旋即將人逮捕並宣告3項權利，但因為程序有瑕疵，最後只能放人（示意圖）。記者陳俊智／攝影
員警查獲黃姓男子持有毒品海洛因，旋即將人逮捕並宣告3項權利，但因為程序有瑕疵，最後只能放人（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園警方10日接獲民宅鬥毆案件，派員前往查看時，在屋內搜出9包海洛因，由於屋主黃姓男子坦承吸食，旋即將人逮捕。不過，黃男聲請提審，主張警方違法搜索，經桃園地院審理認定員警搜索程序有瑕疵，最後被當庭釋放。

黃男表示，警察當時只說要看屋內有沒有人，他才讓警察進屋，自己從來沒有同意搜索，後來也是警察逼他打開盒子，整件事是違法搜索、違法逮捕。

處理員警則證稱，當時是接獲報案指黃男住處有人打架，有玻璃破碎聲音，抵達現場時，大門玻璃碎裂，地板也有血跡，黃男稱與朋友口角導致，後來為了確認屋內有沒有人受傷或鬥毆行為人，告知不會亂動東西，徵得黃男同意才入屋查看。後來，他們在垃圾袋中一個藍色盒子，他們請黃男打開盒子，黃男就自己打開，接著就發現毒品。

法院調查，員警進屋是以確認有無傷者或鬥毆犯罪嫌疑人為由，黃男並無同意員警搜索。此外，員警發現藍色盒子時，只問過黃男「那是什麼東西」，見黃男回答「不是」之後，接著就連聲命黃男打開，發現毒品後旋即逮人並宣道三項權利。

法院認為，員警命黃男打開盒子之前，未主動告知黃男可以拒絕配合，而是連續以「打開」、「打開」、「直接打開」、「打開後不要亂動」等語指示黃男動作，依當時情況，難認黃男是出於自願同意搜索。此外，黃男也拒簽自願受搜索同意書，也難證明黃男如員警所述同意搜索，全案既有程序瑕疵，勘認員警違法搜索，因此裁定當庭釋放。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警察 鬥毆 桃園

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