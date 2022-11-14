詐團躲套房囚禁、毒打被害人 檢警3波行動救6人押7人

台南市郭姓男子為首詐騙集團，刊登不實求職廣告，吸引被害人上門後囚禁，逼迫交出手機、金融帳戶，若不從即拳打腳踢、電擊棒攻擊，郭等人藏身台北、台中、苗栗等地套房，台中地檢署在本月8日至12日3波搜索，救出6名被害人，聲押郭等7名涉案人獲准。

台北市警局刑警大隊偵八隊在今年11月初時，接獲情資，台南市郭姓男子（21歲）涉嫌在臉書刊登不實的求職廣告，吸引被害人上門面試，郭等人會趁面試時，控制被害人行動，並將人藏在台北、台中、苗栗等地的商旅、日租型套房、透天厝囚禁，逼迫被害人交出手機SIM卡、關閉定位，以遂行後續不法犯行，若有不從，就會遭郭等人以徒手或是持電擊棒方式攻擊。

台北市刑大報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮後，與刑事局偵一大隊第二隊、台中市刑大偵一隊、大甲警分局、苗栗縣警局通霄分局、苗栗分局等單位共組專案小組，經跟監蒐證後，在8日至12日，發動3波搜索、拘提，陸續帶回郭男等9人到案，救出被拘禁的被害人6人。

專案小組搜索時，查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、束帶、電擊棒、空氣槍、球棒、眼罩、存摺、提款卡、現金26萬、筆電、手機等贓證物。

全案經檢察官訊問後，認定郭男與同案馬姓、高姓、蕭姓、林姓、陳姓、詹姓男子等7人，涉嫌組織犯罪、洗錢防制法、毒品、槍砲、詐欺取財、傷害、私行拘禁、恐嚇、毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、 串證、湮證、反覆實施私行之虞，向台中地院聲押獲准，另外陳姓男子獲2萬元交保、絲姓女子無保請回。