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失聯移工3男1女駕車南遊 台南警攔檢查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

越南籍失聯移工3男1女，昨天深夜11點多共乘轎車，行經台南市中華西路二段，遇警路撿盤查，在黎姓及謝姓男子身上查獲毒品殘渣，4人中3男的尿液施篩檢呈現安非他命毒品陽性反應，3嫌依毒品罪嫌法辦，4人並解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容。

武姓男子（38歲）昨天深夜11點30分開車載著黎姓（32歲）、謝姓（36歲）男子及黃姓女子（38歲）行經台南市中華西路2段時，遇到市警二分局博愛派出所所長陳柏文率員實施路檢守望勤務，因武轎車一路開啟遠燈為員警攔下勸導。

警方請他們下車受檢，4人慌張於車內撥打電話，在員警命令下車後逐一查證身分，發現都為通報失聯移工，後續又在黎姓及謝姓兩名身上起獲安非他命吸食器及毒品殘渣。

經帶回派出所調查，3名男子尿液經實施篩檢呈現安非他命毒品陽性反應，警詢後將武、黎、謝姓等3嫌依毒品罪嫌法辦，4人並解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容，並將擴大追查其失聯期間有無另涉不法情事。

據了解，武姓等4人供稱，夜間開著向朋友商借而來汽車，準備經由台17線中華西路南下高雄遊玩，遇到警察路檢盤查。

台南市警二分局路檢查獲4名越南籍失聯移工後，解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局路檢查獲4名越南籍失聯移工後，解送移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 移民署

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