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影／台中通緝犯遭盤查心虛跑百米 力竭遭警逮回歸案
台中市許姓男子10日騎機車行經北區時遭警方攔查，許自知通緝犯身分，先佯稱沒帶證件後，以百米速度徒步逃逸，最後力竭落網，警方查出許已被判刑3年確定，解送歸案發監執行。
第二警分局永興所警員徐柏鈞在10日下午5時許，巡經北區梅亭街、益華街時，發現許姓男子（41歲）騎乘的機車車牌車主，已被通緝，徐攔下許男後，許自知涉毒品、侵占罪已被通緝，先假意配合，不斷表示僅是「借騎」機車，自己非車主。
許男見警方不相信，再辯稱沒有攜帶證件，但報上弟弟的身分證號，意圖躲避查緝，就在警方查證時，許男轉頭以跑百米速度開溜，警方在後方追趕，許男才跑不到100公尺，就因體力不支，被警方追上後束手就擒。
警方拿警用電腦查證的相片質問許男，「照片根本不是你」，許男自知難再狡辯，承認因涉毒品、侵占案，已被彰化、橋頭地檢署發布通緝，其中判刑確定部分，要執行3年，因他沒有依期報到，才被通緝。
警方將許男帶回派出所詢問後，解送地檢署歸案發監執行。
第二警分局長陳家銘表示，年底的地方公職人員選舉將屆，警方將持續掃蕩不法，強化可疑人車盤查，針對各類案件毋枉毋縱，強勢執法，以淨化選前治安，展現警方打擊犯罪的決心。
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