快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中通緝犯遭盤查心虛跑百米 力竭遭警逮回歸案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子10日騎機車行經北區時遭警方攔查，許自知通緝犯身分，先佯稱沒帶證件後，以百米速度徒步逃逸，最後力竭落網，警方查出許已被判刑3年確定，解送歸案發監執行。

第二警分局永興所警員徐柏鈞在10日下午5時許，巡經北區梅亭街、益華街時，發現許姓男子（41歲）騎乘的機車車牌車主，已被通緝，徐攔下許男後，許自知涉毒品侵占罪已被通緝，先假意配合，不斷表示僅是「借騎」機車，自己非車主。

許男見警方不相信，再辯稱沒有攜帶證件，但報上弟弟的身分證號，意圖躲避查緝，就在警方查證時，許男轉頭以跑百米速度開溜，警方在後方追趕，許男才跑不到100公尺，就因體力不支，被警方追上後束手就擒。

警方拿警用電腦查證的相片質問許男，「照片根本不是你」，許男自知難再狡辯，承認因涉毒品、侵占案，已被彰化、橋頭地檢署發布通緝，其中判刑確定部分，要執行3年，因他沒有依期報到，才被通緝。

警方將許男帶回派出所詢問後，解送地檢署歸案發監執行。

第二警分局長陳家銘表示，年底的地方公職人員選舉將屆，警方將持續掃蕩不法，強化可疑人車盤查，針對各類案件毋枉毋縱，強勢執法，以淨化選前治安，展現警方打擊犯罪的決心。

台中市陳姓男子涉案遭通緝，10日被警方盤查時徒步逃逸，最後力竭落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉案遭通緝，10日被警方盤查時徒步逃逸，最後力竭落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉案遭通緝，10日被警方盤查時徒步逃逸，最後力竭落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉案遭通緝，10日被警方盤查時徒步逃逸，最後力竭落網。記者陳宏睿／翻攝

通緝 毒品 侵占

延伸閱讀

通緝犯拒臨檢撞傷警被控殺人未遂 法官依妨害公務判6月

影／跨海送禮詐騙老哏襲擊 台中熟女中招警急防堵

租用商辦設德州撲克賭場 中市警查獲逮14人

影／七旬翁聽到「親愛的」就融化...騙去銀行匯款警急阻

相關新聞

詐團躲套房囚禁、毒打被害人 檢警3波行動救6人押7人

台南市郭姓男子為首詐騙集團，刊登不實求職廣告，吸引被害人上門後囚禁，逼迫交出手機、金融帳戶，若不從即拳打腳踢、電擊棒攻擊...

失聯移工3男1女駕車南遊 台南警攔檢查獲毒品

越南籍失聯移工3男1女，昨天深夜11點多共乘轎車，行經台南市中華西路二段，遇警路撿盤查，在黎姓及謝姓男子身上查獲毒品殘渣...

影／台中通緝犯遭盤查心虛跑百米 力竭遭警逮回歸案

台中市許姓男子10日騎機車行經北區時遭警方攔查，許自知通緝犯身分，先佯稱沒帶證件後，以百米速度徒步逃逸，最後力竭落網，警...

選前南警破56賭窟查獲槍彈 斷15億金流

為淨化選前治安，台南市政府警察局配合全國同步強力掃蕩六合彩、網路賭博等疑為選舉賭盤簽注，查獲交易賭資達15億元，還起獲2...

金錢豹女撞死烘焙師5年了 死者姊去信：活著贖罪找出價值

金錢豹女服務生顏子娠5年前吸毒、酒駕上路，撞死烘焙師陳育邦，顏女判刑定讞後，陳育邦的姊姊陳昱芳每年逢陳祭日時，寫信給顏女...

泰寄瘦身代餐 夾4千萬元海洛因

販毒集團從泰國寄空運郵包輸入瘦身代餐食品，暗藏海洛因在盒內，海關檢查搜出七點三公斤海洛因、市值四千萬元，交刑事局追查拘提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。