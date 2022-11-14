選前南警破56賭窟查獲槍彈 斷15億金流

為淨化選前治安，台南市政府警察局配合全國同步強力掃蕩六合彩、網路賭博等疑為選舉賭盤簽注，查獲交易賭資達15億元，還起獲2把手槍、21顆子彈。南警強調，為打擊不法斬斷金流決心，執法絕不手軟。

台南市刑大上午發布新聞表示，上述專案勤務，自上月24日執行選前「全國同步掃蕩賭博專案行動」，連日強力掃蕩六合彩、網路賭博等疑為選舉賭盤簽注不法管道及賭博場所，截至9日共56件、105人，查獲投注賭資規模達15億元，查扣賭資現金133萬元，並起獲克拉克、金牛座手槍2枝及子彈21顆。

其中，市刑大偵五隊經溯源追查上游組頭，於新營區查獲謝嫌經營加州彩、六合彩、大樂透、今彩539簽賭網站，並追查至雲林縣古坑鄉查獲王嫌等2人經營六合彩賭博網站，查扣現金80萬餘元，且於簽賭站沙發扶手抽屜內起獲已裝填子彈手槍2把，經統計，賭資交易金額達9億元。

市刑大毒緝溯源專案組也動員各分局兵分多路同步搜索，查緝8處地下今彩539簽賭站，破獲蔡嫌為首11人網路簽賭集團，查扣賭資現金29萬餘元，清查不法金流投注賭資逾5億元。

另外，第五分局查獲劉嫌等5人經營六合彩職業簽賭站，查扣賭金9萬餘元，統計涉案賭資5500萬元；永康分局查獲林嫌等3人經營簽賭站，簽賭金額累計逾5000萬元；第三分局也查獲陳嫌等31人天九牌職業賭場，查扣賭資3萬餘元。南警表示，統計此次賭博專案達到警政署查緝賭博A級標準共計10件，B級及C級各2件，成績亮眼。