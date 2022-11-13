誰爆料？檢警赴招待所連環爆 自稱檢舉人：真的不是我

PG Talk必礦公司總裁林秉文被查獲涉洗錢，地下匯兌集團主嫌郭哲敏卻在警方行動前出境，事後數名檢察官、警官被爆曾赴郭的招待所；外傳是郭的集團一名成員爆料，也有傳聞指郭、林報復。自稱李姓檢舉人今在臉書貼文，稱向警政署檢舉郭，但沒有留存監視器影像爆料。

據了解，郭的集團一名成員因與集團債務問題被打斷腿，今年2月向警政署政風室檢舉，指郭涉洗錢，還與警界過從甚密。刑事局本月2日查獲林後，警察大學校長陳檡文、擔任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋及承辦案件的新北地檢署檢察官王涂芝，接連被爆曾赴台北市信義區「88會所」。

自稱檢舉人李姓男子今傍晚在臉書貼文及上傳影片，拿驗傷單指媒體報導被打斷腿就是他，他曾被郭軟禁在北市大直香榭花園酒店，脅迫家裡拿錢贖身，他冒生命危險到警政署政風室投訴郭，筆錄是針對郭的集團，沒提到林，並投訴偵辦他案件的警察處理不當，但他沒去過「88」，也未拷貝影像。

對於黃被調職、王被調查，貼文指出，黃得知檢舉後立刻偵辦，與檢察官有這樣行動力，還需要存疑？案件才剛開始辦一小部分，還有很多不法正在偵辦，卻用這種方式終止，讓主嫌能逍遙法外。