4台人躲漁船偷渡至大陸...出海前遭查獲 仲介竟是退休警

「龍祥滿16號」漁船李姓船長與王姓退休刑警共謀，計畫以每人15萬元協助4名台灣人偷渡至大陸，昨天漁船準備出港時，岸巡人員登船安檢，在漁船右舷機艙發現躲藏的3男1女，船內還查獲80箱走私的魚翅，檢方複訊後，王男、李男今聲押禁見獲准，至於4名偷渡犯，其中1人被台中地檢署發布通緝，已解送發監，剩餘2男1女則請回候傳。

檢警調查，4名企圖偷渡至大陸的犯嫌，分別為張姓女子（44歲）、卓姓男子（36歲）、毛姓男子（47歲）及被中檢通緝的曹男（28歲），4人互不認識，由王男引介，每人平均支應15萬元價碼，先從本島至澎湖會合，再由王男安排漁船，準備偷渡至大陸。

昨天上午7時許，王男取得大陸接應的漁船衛星電話號碼及經緯度等資料，開車先到東衛石雕公園內等候，等張女等4人到齊後上車，載到龍門漁港的「龍祥滿16號」，由李姓船長安排躲藏至漁船右舷機艙內伺機出港，準備將4人載到公海後，再由大陸漁船接駁。

不過，卓男等4人偷渡訊息已被海巡人員掌握，昨天澎湖岸巡隊例行登船安檢時，仔細盤查船艙每一角落，果然在機艙內發現躲藏的3男1女，另在其他夾艙發現80箱要跟著走私到大陸的魚翅。

澎湖地檢署陳建佑隨後指揮澎湖查緝隊、澎湖縣刑大等單位，循線到王男住處搜索，將涉嫌走私的王男、李男查緝到案。但兩人供稱只是將4人載出港釣魚，並未涉入走私，但4名偷渡客則坦承有付錢給王男，計畫前往大陸，但對於偷渡理由避重就輕，僅稱要到大陸「探親」、「找朋友」。

涉案6人經檢方複訊後，李男、王男涉嫌違反入出國移民法及兩岸人民關係條例，且對於偷渡安排避重就輕，檢方認為兩人有逃亡及串證、滅證之虞，向澎湖地院聲押禁見，今澎院開庭後，裁定准押禁見。