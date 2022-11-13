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影／毒販泰國空運輸入瘦身代餐食品 夾藏4千萬元海洛因

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人，依毒品罪、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押蔡等3人，命其他人以5萬元交保或限制住居。

警方調查，51歲蔡姓男子透過林姓男子聯繫毒品走私，林又透過竹聯幫捍衛隊成員陳姓男子找人收件，蔡另找竹聯幫平堂松山分會幹部呂姓男子及黃姓男子監控下游。

蔡等人以瘦身代餐食品名義報關，今年9月14日從泰國空運來台，海關以X光檢查有異，拆開郵包發現25盒代餐食品中，每盒放有8包海洛因，每包約30公克，共搜出7.3公斤。

刑事局偵三大隊第二隊跟監物流，發現收件地址在台北市萬華區一棟公寓，當月17日逮捕陳姓收件人及騎機車載陳的司機、提供人口手機者及監督交易者，23日拘提林，上月4日拘提竹聯捍衛隊陳姓成員，本月1日再拘蔡、呂、黃，從黃位於新北市住處搜出84包毒品咖啡包。

部分犯嫌坦承走私海洛因，黃稱咖啡包是要自行施用。警方從蔡、呂住處查扣503萬元現金，查出陳姓收件人曾匯款約5萬元到泰國，提供代餐食品貨款，追查是否已有海洛因流出。

販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／攝影
販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／攝影
販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／翻攝
販毒集團從泰國以空運郵包輸入瘦身代餐食品夾藏海洛因，刑事局會同海關攔下搜出市值4千萬元的7.3公斤海洛因，查獲天道盟同心會同舟分會長蔡姓男子等9人。記者李奕昕／翻攝
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