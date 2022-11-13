嘲笑人引糾紛 雲林山區夜遊遇冤家 他猛刺對方4刀斃命

雲林縣22歲陳男昨晚與朋友到古坑華山觀景台夜遊，與冤家20歲黃男狹路相逢，見對方來意不善，涉嫌拿出蝴蝶刀，朝黃男猛刺4下，刀刀致命。黃男因出血過多休克，送醫不治，警方依殺人罪嫌將陳男等2人移送雲林地檢署偵辦。

陳男向警方供稱，他曾嘲笑黃男友人騎車自摔，不料昨晚與黃男在古坑華山觀景台不期而遇，雙方當場爆發激烈口角，黃男走過來就要打人，他為了自我防衛才會拿出蝴蝶刀，卻不慎刺傷黃男，導致黃男倒地不起，事後因緊張就把刀丟進路邊草叢。

警方獲報後立即出動快打警力到場，現場逮捕陳男，陳男坦承持刀刺殺黃男，在草叢找到1把兇刀。據了解，黃男右脖被刺1刀、左胸被刺2刀、右背被刺1刀，幾乎刀刀命中要害，當場失血過多，出現出血性休克，送台大醫院斗六分院搶救後宣告不治。