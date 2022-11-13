毒蟲開車遇警盤查心虛逃逸自撞 軍警制伏送辦

吳姓毒蟲今凌晨開著車牌遭註銷的轎車經過台南市永康區遇警盤查，吳心虛且身上有毒品趁隙逃逸，後自撞路旁民宅，追逐的警員過程不慎摔車骨折負傷起身，與1名路過軍人協助聯手制伏吳男，警詢後依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

永康警分局說，復興派出所警員戴佳勳、鄭珮雯今執行0至2時巡邏勤務時，在永康區興華街發現一輛轎車車牌逾檢註銷，趨前盤查時，25歲吳男開車重踩油門在市區飆竄；該車狂飆1公里多後失控撞上停等紅燈機車騎士，再撞進路旁民宅柱子後始停下，吳嫌棄車逃逸，還將身上毒品丟棄路旁盆栽間。

警員戴佳勳騎警車緊跟追捕，因轉彎煞車不及自摔倒地，當下雙手骨折、雙腳挫傷，仍負傷起身忍痛欲上前壓制吳嫌。

過程中19歲鄭姓軍人路過，趁吳嫌重心不穩徒手將其壓制在地，警方隨後也在吳嫌車上搜出三級毒品愷他命。