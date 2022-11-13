聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒蟲開車遇警盤查心虛逃逸自撞 軍警制伏送辦
吳姓毒蟲今凌晨開著車牌遭註銷的轎車經過台南市永康區遇警盤查，吳心虛且身上有毒品趁隙逃逸，後自撞路旁民宅，追逐的警員過程不慎摔車骨折負傷起身，與1名路過軍人協助聯手制伏吳男，警詢後依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例罪嫌送辦。
永康警分局說，復興派出所警員戴佳勳、鄭珮雯今執行0至2時巡邏勤務時，在永康區興華街發現一輛轎車車牌逾檢註銷，趨前盤查時，25歲吳男開車重踩油門在市區飆竄；該車狂飆1公里多後失控撞上停等紅燈機車騎士，再撞進路旁民宅柱子後始停下，吳嫌棄車逃逸，還將身上毒品丟棄路旁盆栽間。
警員戴佳勳騎警車緊跟追捕，因轉彎煞車不及自摔倒地，當下雙手骨折、雙腳挫傷，仍負傷起身忍痛欲上前壓制吳嫌。
過程中19歲鄭姓軍人路過，趁吳嫌重心不穩徒手將其壓制在地，警方隨後也在吳嫌車上搜出三級毒品愷他命。
吳嫌落網時稱，誤以為自己遭通緝，且持有毒品在身，且車牌已遭註銷，才會加速逃跑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言