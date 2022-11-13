影／毒蟲兩度偷4萬元公仔 再上門被抓包 台主怒巴頭

桃園市八德區一家夾娃娃機業者在網路上傳影片，稱自家機台一個月內連續遭竊，竊賊不知已被發現，竟選在清晨時段第三度上門，被埋伏已久的老闆當場逮個正著，警方到場後查扣贓證物，還在男嫌身上找到毒品，全案依毒品、竊盜罪嫌移送法辦。

有網友在臉書「記憶八德」PO出影片，一名男子在夾娃娃機前提著大袋禮品，遭房內衝出、赤裸上身的老闆丟擲安全帽，又遭其他台主憤怒拍打頭，稱店內10月間連續遭竊，終於逮到竊賊。

八德警分局指出，這起案件發生在上月28日清晨6時許，轄區大安派出所接獲八德區桃鶯路118號娃娃機店報案，到場發現一名鄭姓男子（約43歲）涉嫌行竊，當場被業者攔下，現場除查扣一大袋公仔等贓證物外，還在鄭身上查扣一包毒品安非他命，全案已依毒品、竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。