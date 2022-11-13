聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男抽菸見員警秒丟棄 褲袋藏K盤「鼓鼓的」露餡
高雄35歲陳姓男子手上叼根菸，看到員警上前卻心虛跑走，警方察覺陳男形跡可疑，上前盤查發現濃濃「K菸味」，果然在他口袋瞄到「鼓鼓的」K盤，裡面殘渣驗出K他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送地檢署裁罰。
苓雅警分局成功路派出所員警前天凌晨1時許巡邏時，在興中二路56巷發現有兩名男子逗留，其中1人看到員警，隨即將手上的香菸丟棄，轉頭就快步離去。
抽菸的男子心虛舉動引起員警注意，警方隨即上前攔下兩人，其中陳姓男子精神恍惚，員警上前一聞，陳男身上飄發濃濃的塑膠K味，右側褲袋鼓鼓的，懷疑K盤就藏在口袋裡。
陳男見吸毒被員警識破，所幸不再辯解，坦承剛抽完K菸，隨後將口袋內的K盤一組主動交付，員警檢驗K盤內的白色粉末殘渣，呈三級毒品K他命陽性反應，全案訊後依違反毒品危害防制條例函請裁罰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言