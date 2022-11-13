高雄男抽菸見員警秒丟棄 褲袋藏K盤「鼓鼓的」露餡

高雄35歲陳姓男子手上叼根菸，看到員警上前卻心虛跑走，警方察覺陳男形跡可疑，上前盤查發現濃濃「K菸味」，果然在他口袋瞄到「鼓鼓的」K盤，裡面殘渣驗出K他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送地檢署裁罰。

苓雅警分局成功路派出所員警前天凌晨1時許巡邏時，在興中二路56巷發現有兩名男子逗留，其中1人看到員警，隨即將手上的香菸丟棄，轉頭就快步離去。

抽菸的男子心虛舉動引起員警注意，警方隨即上前攔下兩人，其中陳姓男子精神恍惚，員警上前一聞，陳男身上飄發濃濃的塑膠K味，右側褲袋鼓鼓的，懷疑K盤就藏在口袋裡。

陳男見吸毒被員警識破，所幸不再辯解，坦承剛抽完K菸，隨後將口袋內的K盤一組主動交付，員警檢驗K盤內的白色粉末殘渣，呈三級毒品K他命陽性反應，全案訊後依違反毒品危害防制條例函請裁罰。