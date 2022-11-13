油漆工帶球棒到警局偵查隊 辯稱找友人防身 法官打臉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男油漆工今年10月進入台南市警五分局偵查隊辦公區，自稱要找李姓友人，隊員見林渾身酒氣隨即將他攔下，並看到他褲子後方口袋插有球棒，立即要林交出球棒。台南地院依林沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法裁罰5000元。

裁定書說，林姓男子於今年10月17日下午2點多，進入和緯派出所後逕行進入偵查隊辦公區，自稱要找李姓友人，偵查隊人員發現林渾身酒氣且目的不明，隨即將其攔下，並目視林褲子後方口袋插有球棒，立即命林將球棒交付警方。

警方認為林的行為違反社會秩序維護法，蒐證後移送台南地院台南簡易法庭審理。

林辯稱，他進入偵查隊，是要來找李姓友人，李在偵查隊做筆錄，他怕李出去的時候會有危險，所以才帶在身上防身；但林表示不清楚李的真實身分，未能具體陳述李的真實年籍資料。

法官認為林所辯難以採信，縱然所辯是因擔心友人有危險，才攜帶球棒為真，然林不思採取正當方法處理糾紛，卻攜帶球棒隨身，並將球棒放置於口袋，處於隨時可持以使用狀態，顯見林的行為，對社會大眾生命安全、安寧秩序等已產生危害，林攜帶球棒無正當理由，依法裁罰5000元。

社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

林姓男油漆工渾身酒氣進入台南市警五分局偵查隊被攔下警方並看到他褲子後方口袋插有球棒，立即要林交出球棒。台南地院依林沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法裁罰5000元。圖／本報資料照片
林姓男油漆工渾身酒氣進入台南市警五分局偵查隊被攔下警方並看到他褲子後方口袋插有球棒，立即要林交出球棒。台南地院依林沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法裁罰5000元。圖／本報資料照片

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