油漆工帶球棒到警局偵查隊 辯稱找友人防身 法官打臉

林姓男油漆工今年10月進入台南市警五分局偵查隊辦公區，自稱要找李姓友人，隊員見林渾身酒氣隨即將他攔下，並看到他褲子後方口袋插有球棒，立即要林交出球棒。台南地院依林沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法裁罰5000元。

裁定書說，林姓男子於今年10月17日下午2點多，進入和緯派出所後逕行進入偵查隊辦公區，自稱要找李姓友人，偵查隊人員發現林渾身酒氣且目的不明，隨即將其攔下，並目視林褲子後方口袋插有球棒，立即命林將球棒交付警方。

警方認為林的行為違反社會秩序維護法，蒐證後移送台南地院台南簡易法庭審理。

林辯稱，他進入偵查隊，是要來找李姓友人，李在偵查隊做筆錄，他怕李出去的時候會有危險，所以才帶在身上防身；但林表示不清楚李的真實身分，未能具體陳述李的真實年籍資料。

法官認為林所辯難以採信，縱然所辯是因擔心友人有危險，才攜帶球棒為真，然林不思採取正當方法處理糾紛，卻攜帶球棒隨身，並將球棒放置於口袋，處於隨時可持以使用狀態，顯見林的行為，對社會大眾生命安全、安寧秩序等已產生危害，林攜帶球棒無正當理由，依法裁罰5000元。