半年2起弒親案 都在嘉義縣

布袋鎮張男涉嫌打死八十九歲老母親，遭聲押禁見。記者魯永明／翻攝 嘉義縣水上鄉江姓男子今年五月間，持柺杖毆打同住八十七歲祖母，上月被法院依犯傷害直系血親尊親屬致死罪判刑十年；詎料布袋鎮前天又發生張姓男子打死八十九歲老母親案，遭檢方聲押禁見獲准，半年不到，接連二件人倫悲劇，外界質疑全台老化比例最高的嘉義縣，社會安全網出現問題。

江男（五十二歲）與阿嬤共同生活，是社會安全網照護關懷對象，江男患有思覺失調症，不喝酒時身心正常，喝酒就難控制，公衛列管定期訪視訪談，案發前江男在養雞場當清潔員。

衛生局說，布袋鎮張男（四十六歲）也有思覺失調症，無業與老母親同住，老母生活花用靠外地家人支付，出事前，老母曾確診新冠肺炎，張男也確診，最近老母二度確診，張男到衛生所幫忙拿藥，狀況正常，但當地里長說，張男常與鄰里發生糾紛，是頭痛人物。

檢警調查，張男友人洪女前天凌晨接到死者求救電話，「快來救我，快被兒子打死了」，洪女趕到死者住處，看見老婦人身亡，張男被逮後辯稱，母親是跌倒死亡，當時他喝了酒，不記得發生什麼事情。

中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，面對高風險脆弱家暴家庭，關懷照顧要預先防範，增強介入力道。