刑事局偵破明仁會製毒工廠 起獲毒品原料逮19人

刑事警察局日前偵辦毒咖啡包販毒集團案，循線破獲毒品製造工廠，逮捕竹聯幫明仁會方柏竣等19人，查獲毒品咖啡包原料第三級毒品愷他命、卡西酮及硝甲西泮共計12公斤、1761包毒品咖啡包，警方粗估工廠一年利潤高達3千萬元，產量10萬包以上，堪稱是北台灣最大販毒組織。

方柏竣是明仁會大哥，目前因毒品案遭通緝，他購置醫藥專用混凝滾筒來混凝毒品，先在桃園租下透天厝，成立製毒工廠，再找來同一幫派的其他人，建立分區幹部，涵蓋宜蘭、雙北及桃園等12個行政區，由各區藥頭負責銷售，產銷一體集中製、販毒，以求利潤最大化。

刑事局歷經9個月餘偵查蒐報，日前動員新北、宜蘭、桃園，台北等12個單位刑警，出動刑事局除暴特勤隊共102名員警，兵分17路，同步出擊，強力攻堅集團各據點並執行拘提搜索行動，逮捕販毒集團方柏竣、幹部及各地藥頭共計19名犯嫌，