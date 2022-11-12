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幫派專賣毒品咖啡包採公司化經營 警逮19人送辦

中央社／ 台北12日電

竹聯幫方姓首腦組販毒集團，專售毒品咖啡包，採一條龍的公司化經營模式，分層分區由小弟賣毒，刑事局發現，方姓男子販毒地點遍及新竹以北，掌握線索逮捕方男等19人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵三大隊大隊長張文源說，日前偵辦咖啡包販毒集團案，向上溯源發現，許多愷他命等毒品的供應來源，都是由26歲方姓幫派分子為首的販毒集團提供，成立專案小組偵辦。

刑事局查出，方姓男子專賣毒品咖啡包，販售地區分布在新竹以北地區，因販售毒品數量龐大，還購置化學原料及工業用大型自動攪拌器等器具，自行製毒，並以一條龍的公司化模式經營，由小弟擔任各地的中盤商，再分散毒品賣給下游。

方姓男子販售毒品咖啡包多年，並規劃經營模式，逐漸形成販毒王國，但警方發現，方男提供給中盤商的毒品，會被層層分裝，最後賣出的毒品咖啡包內會參雜大量果汁粉，咖啡包的毒品成分幾乎很低。

警方查出，方姓男子因販毒遭通緝，為躲避追查，隱姓埋名藏在宜蘭縣礁溪鄉的某別墅內，期間在別墅內控制旗下毒品咖啡包集團，且把製毒工廠設在桃園，分散查緝風險。

刑事局監控1年多，見時機成熟，11月初前往宜蘭、新北市等17個地點，逮捕方姓男子和旗下小弟，共19人，並查獲12公斤毒品原料、1台工業用大型自動攪拌器、13箱果汁粉等物。

警方發現，方姓男子旗下小弟皆未滿30歲，其中3名核心幹部僅25歲。警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把方男等19人移送新北地檢署偵辦。

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