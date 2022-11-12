停紅燈發現警車在後 騎士催油門逃巷弄丟濕紙巾有蹊蹺

高市洪姓男子凌晨騎機車，在九如四路停等紅燈，撇見後方有巡邏員警，綠燈亮起即催油門逃離，異常舉動，引起員警懷疑，從後尾追，警方目睹洪竄入巷弄、躲暗處，隨手拋丟內藏1小包海洛因的濕紙巾包裝袋，一舉將他擒獲送辦。

鼓山警分局鼓山派出所巡佐黃彥彰、警員張博舜、賴沐恩，前天凌晨1時許，執行快打勤務，巡經鼓山區九如四路停等紅燈時，發現45歲洪姓男子一見綠燈亮起，隨即催足油門，加速前進，狀似欲逃離警方視線，覺得洪行徑怪異，於是從後尾追。

警方見洪男騎入巷弄後，躲在停車場旁的暗處查看，趁警方尚未追到時，從手中拋丟一個濕紙巾的袋子，但仍被尾追而至的警方瞧見，警方先將洪逮捕，並撿起濕紙巾包裝袋。

警方在洪男面前檢視濕紙巾包裝袋，發現內有1小包白色粉末，懷疑是毒品，洪心虛結巴說：「那不是我的，為何要說是我的」，警方當場喝斥：「都看到你丟了」，洪見無法狡辯，坦承持有3.92公克的海洛因毒品，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。