影／造勢晚會與警逮2竊賊 台中清水東山里長王偉權：難忘生日禮

台中市清水區紫雲巖昨舉行台中市長候選人盧秀燕與市議員候選人張清照聯合造勢晚會，林姓與彭姓竊嫌見王姓支持者分心，竊走現金26100元，王高聲疾呼「抓賊！」多位熱心民眾與警方逮捕2嫌送辦。其中，協助制伏犯嫌的清水區東山里長王偉權說，昨天正巧是他生日，協助警方抓賊是他難忘的生日回憶。

昨晚8點半，造勢晚會活動結束現場群眾陸續散場時，75歲王姓老翁從會場徒步前往大街路與清水街口欲離去時，發現放在長褲右後口袋內現金26100元遭2名男子以故意碰撞方式後徒手扒竊，竊嫌得手後迅速逃逸，王翁當下察覺立即大喊「抓賊！」追逐，現場民眾見狀合力追捕並呼喊警察幫忙。

清水警分局清水派出所在案發現場附近共6名員警趕往現場，2名熱心民眾合力將68歲林姓、65歲彭姓竊嫌逮捕。

2竊嫌見犯行跡敗露，拉扯過程中還將所竊得現金丟在地上，欲蓋彌彰假意佯稱「這是誰掉的…」，過程全被民眾目睹，警方調查釐清後，將林嫌等2人依竊盜罪嫌移送。

巧合的是，協助追捕竊嫌的民眾中，有一位是清水區東山里長王偉權，當天他與里民一同前往參加造勢晚會，發現里民的財物遭竊，奮勇協助追緝，才得以將2名竊嫌順利逮捕，且昨天剛好是王里長57歲生日，在生日當天幫里民抓到竊嫌，他直呼，「真是一個難忘的生日回憶」。