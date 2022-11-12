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男涉毒屢拘不到 下班警不死心再去繞 巧！他吃完當歸羊肉被逮

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄李姓男子涉毒品案，經檢警屢拘不到，警員下班時再繞去找人，發覺他竟出現附近羊肉店大啖美食，立即通報警力支援，在他身上搜出毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，李姓男子(53歲)因涉及毒品案件，檢察官一再要求警方拘捕他到案，但是警方發覺他平時行蹤不定，多次前往李混跡地點查緝，卻都無功而返。

11月7日深夜11點多，高雄市前鎮警分局草衙派出所警員劉仲哲下班後，獨自繞去高雄市前鎮區衙梅一街附近找人，出乎意料，他竟就在餐廳吃當歸羊肉，李馬上通報警力支援，趁李男走出羊肉店，馬上追上逮人。

警方在李的褲帶，隱約發覺疑有夾鏈袋，果然搜出3小包海洛因，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

李姓男子（左）涉毒屢拘不到，員警下班發現他大啖美食，立即通報警力逮捕他。記者林保光／翻攝
李姓男子（左）涉毒屢拘不到，員警下班發現他大啖美食，立即通報警力逮捕他。記者林保光／翻攝

毒品 反毒

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