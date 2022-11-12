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影／嫌犯駕車逃逸 勇警遭拖行奮勇逮人驚悚畫面曝光
南投警分局員警昨天傍晚在南投市南陽路取締違規停車，發現銀色轎車疑似藏有毒品，員警喝令駕駛簡姓男子受檢，簡男卻踩油門逃逸，巡佐林煇堂、員警廖建權奮不顧身抓住簡男，遭拖行50公尺，一路擦撞汽機車才停下，林煇堂全身多處挫傷，廖建權右手骨折，奮力制伏嫌犯，讓在場民眾大讚。
南投派出所巡佐林煇堂、警員廖建權昨天傍晚5時巡邏，在南陽路發現簡姓男子（48歲）違規停車，盤查時發現車內疑似藏有毒品，要求駕駛下車，簡男卻要警員趕快開單、他要離開。
廖建權從副駕駛座想拉手煞車，控制轎車，駕駛竟發動引擎打算逃逸，林煇堂眼明手快，探入車內拉住簡男的手，簡男竟然猛踩油門逃逸，林煇堂、廖建權兩人被轎車一路拖行。
在員警干擾下，轎車搖搖晃晃，一路擦撞路旁多輛汽機車，直到50公尺後迎頭撞上路旁車輛，轎車才停下。林煇堂才鬆手摔落，兩名員警被拖行多處受傷，仍奮力將簡男制伏，直到支援警力趕到後，將簡帶回偵訊，並從車上搜出部分毒品，依毒品危害防制條例及妨害公務等罪偵辦。
兩名員警送醫治療，巡佐林煇堂手腳多處挫傷、廖建權右手骨折，幸好經治療後並無大礙。縣警局督察長賴銘助探視兩名英勇員警，並致贈紅包壓驚。南投警分局長潘仕能說，九合一選舉再14天就投票，警方將積極查緝槍械、毒品、暴力案件，淨化選前治安。
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