與貪警協議暗槓贓款 男子勒索老東家罪上加罪

菸酒公司離職員工容姓男子7年前向老東家勒索上千萬元，不料，當年率隊查贓的高雄市苓雅警分局陳姓小隊長起貪念，與容男協議暗槓部分贓款，陳判刑8年半確定並撤職。高雄地方法院因容與陳共同犯侵占職務上的非公用私有財物，判決2年10月。

判決書指出，容姓男子在2015年9月間向菸酒公司曾姓老闆，謊稱黑道人士要對曾不利，他可找人說和，曾姓老闆便付1226萬餘元之供容當調處費，但1個月後，容又謊稱所屬幫派要械鬥，要曾基於道義，提供3000萬元資金，曾姓老闆發覺有異，向苓雅警分局報案。

苓雅警分局偵查隊陳姓前小隊長2015年11月率隊查贓，僅扣得120萬元，與曾姓老闆實際付出的金額有明顯落差，陳率隊續查，押容姓男子在苓雅警分局偵查隊泡茶區商量，要容交出其他贓款，陳對容說，「會讓你留100 萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」，容才說出贓款藏母親住處天花板上。警方在容母家搜贓，陳在房內支開其他同事，在搜出1000萬元贓款後，把其中99萬8000元放回房間。

容姓男子當天被檢方聲押獲准，陳姓小隊長去容家，向容妻謊稱受託協助找律師，拿走其中47萬7000元。後來容妻想和曾姓老闆和解，請律師向陳拿錢，但陳已花掉2萬多元，只還45萬元，陳因此遭檢舉侵占贓款停職，纏訟多年後，2019年經法院依貪汙治罪條例判決8年6月確定。容也涉恐嚇取財罪，判刑1年2月。

不過，高雄地檢署認為容姓男子雖不具公務員身分，但和陳姓前小隊長有犯意聯絡、行為分擔，同屬共犯，今年6月再起訴容男後，高雄地方法院認為，容姓男子基於侵占公務員職務上持有非公用私有財物，另依貪汙治罪條例，判決2年10月，褫奪公權1年。

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