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「把鑰匙交出來」 男喊搶BMW車主 改造槍「卡卡」急落跑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

44歲陳姓男子缺錢花用，今年4月間見徐姓男子駕BMW在漁光島觀浪，持改造手槍指其後背，喝令徐交出車鑰匙，但因槍枝故障反覆拉滑套，徐跑向海邊呼救，陳見事跡敗露後逃逸，警方循線逮人起出2輛失竊機車，陳認罪與失主和解。全案法官判得易科罰金6月、不得易科罰金8年6月。

檢警調查，陳前年11月間在台南麻豆、下營區一帶，向不詳友人取得改造手槍1支及子彈共6顆，並藏在佳里區住處後方草叢處。

今年1月21日下午1時許，他與綽號「豬頭」男子在北區和緯路與西賢一街口，徒手竊取機車1輛，得手後，兩人分別駕車及騎車逃逸。後因該機車無法發動，不到1小時又陸續偷了兩輛機車代步逃逸。

陳於4月2日6時31分許在安平區安億路與慶平路口的安億橋臨時路外公有停車場內，持小型電動螺絲起子拆卸1輛轎車車牌2面得手後，隨後8時19分許開著懸掛偷來的車牌轎車，前往漁光島，發現徐駕駛BMW停在一旁，站在沙灘上觀浪。

他心生歹念持槍指向徐後背，喝令對方「把鑰匙交出來」，並拉滑套欲將子彈上膛，欲強盜車輛，但因他拉滑套時槍枝故障而反覆推弄滑套，徐回頭瞥見後轉身朝海邊跑去並大聲求救，他見事跡敗露旋即逃逸。

陳於警詢、偵查及審理中均坦承不諱。陳辯稱，他無強盜犯意，只是要恐嚇對方交出車輛鑰匙，應僅是恐嚇取財未遂。而他所持改造槍彈送刑事局鑑驗，擊發功能正常且具殺傷力。

法官認為，陳已年滿44歲成年人，心智已成熟，具相當智識及豐富社會生活經驗，當知一般人突遭持槍相向，均會感到極為恐懼而不敢抗拒，陳竟猶不思自制，恣意持槍喝令被害人交出車輛鑰匙，欲藉此獲取被害人財物，足認陳主觀上顯有持槍強盜的犯意無疑。

合議庭審酌，陳因毒品、槍砲等罪入監服刑，竟全然未記取教訓，仍不思戒慎行事，竟於前年底起再次非法持有槍、彈，有害於社會安寧及善良秩序。且正值壯年，仍不思循正途賺取所需，數次為圖掩飾行蹤或代步使用而竊取他人機車、車牌，更進而持槍、彈著手強盜，縱未得手財物，也造成被害人心理上不安，所為危害民眾人身、財產安全及社會治安程度甚鉅，惡性不輕。

另陳與失竊車主經台南簡易庭調解成立，並已給付部分賠償，獲得被害人的原諒。法官認他犯非法持有非制式手槍罪處6年，併科罰金10萬元；又共同犯竊盜罪，共3罪，各處3月；又犯攜帶凶器竊盜罪，處7月；又犯攜帶凶器強盜未遂罪，處4年。得易科罰金應執行6月，不得易科罰金應執行8年6月。

陳姓男子今年4月間見徐姓男子駕BMW在漁光島觀浪，持改造手槍指其後背，喝令徐交出車鑰匙，但因槍枝故障反覆拉滑套而強盜未遂。圖／讀者提供
陳姓男子今年4月間見徐姓男子駕BMW在漁光島觀浪，持改造手槍指其後背，喝令徐交出車鑰匙，但因槍枝故障反覆拉滑套而強盜未遂。圖／讀者提供
台南警方在陳男住處起出改造槍彈，經送刑事局鑑驗，擊發功能正常且具殺傷力。圖／讀者提供
台南警方在陳男住處起出改造槍彈，經送刑事局鑑驗，擊發功能正常且具殺傷力。圖／讀者提供

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