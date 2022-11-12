太魯閣號案宣判／台鐵潘堂益判8年10月 罹難者家屬難接受將上訴

台鐵太魯閣號去年4月2日發生出軌事故，造成重大傷亡。本報資料照片

去年四月二日發生的太魯閣號撞車出軌案，造成四十九死兩百多人傷，是台鐵六十年來最嚴重事故。花蓮地方法院昨宣判，九名被告中，台鐵主辦工程司潘堂益因默許違規施工，是釀禍起因，依過失致死等罪判刑八年十月最重；包商李義祥操作不當導致貨車翻落鐵軌肇禍，依過失致死等罪判七年十個月，併科五十萬元罰金；移工助手華文好無罪。可上訴。

花蓮地方法院昨宣判，有十五名罹難者家屬到場聽判，得知判決結果後家屬不滿表示，換算下來，四十九條人命等於一條人命僅值一個多月，非常不能接受這樣的判決，將聲請檢察官上訴。

李義祥昨聽判完一語不發隨即離開。

太魯閣列車事故案被告之一，台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益（中）被判8年10月，刑期最重。圖／報系資料照

本案判刑最重的潘堂益是台鐵花蓮工務段主辦工程司，合議庭認定他明知李義祥等人提供的工程進度不實，卻為避免因進度落後被檢討，不但未監督施工廠商落實要求，甚至默許李義祥當天入場施工，相互加乘而造成本案嚴重事故，過失致死、偽造公文書兩罪，應執行八年十月。

判決指出，李義祥在禁止施工期間為求趕工擅入施工場所，於吊卡大貨車熄火停滯於下坡路段時，未以正當方法尋求協助或拖吊，造成本案死傷慘重，無數受害者身心靈受創，無法再與家人共享天倫之樂，留下一輩子的心理陰影。

李義祥過失致死罪判五年，是法定刑最高刑，他也是繼台南維冠大樓倒塌案、花蓮雲門翠堤倒塌案，司法第三件過失致死判最高刑度案件。

花蓮地院發言人、刑事庭長黃鴻達說明全案判決兩大核心，一是廠商借牌承攬台鐵標案違反政府採購法，一是過失致死罪。

判決批黃平和與李義祥、李的合夥人林長清等人借牌標得台鐵上億元標案，惡化借牌風氣，林與黃因違反採購法分別判兩年八月至兩年六月。

案發當時在工地現場的雖只有李義祥和華文好，但潘堂益、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財、中琰顧問專案經理郭國振等人都因未盡監督之責，被依過失致死罪，分別判刑七年二月至四年二月不等徒刑。