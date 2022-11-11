8分鐘在兩地連開88槍 台南槍擊嫌犯裁定2萬交保

昨天凌晨有人持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，囂張行徑震驚政壇。專案小組拘提郭姓男子到案，複訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌聲押，但郭男否認涉案，台南地院晚間開庭後裁定2萬元具保，並限制住居。

台南地院指出，郭男坦承有湮滅他人刑案證據，但否認恐嚇及持有槍枝子彈罪犯行，郭男辯稱他於10月24日受他人指使而將機車移動、擦車。

台南地院表示，依檢方聲請書所指有人於11月10日凌晨3 時許騎乘涉案機車到達案發現場，朝議員服務處鐵門開槍後離開，及郭男曾於10月24日在花園夜市旁巷子移動該涉案機車及擦拭後，搭乘轎車離開。

但卷內並無事證佐證，郭男於移動車輛時即知悉該車約於16日後昨天凌晨3時許被使用在持槍、彈射擊的交通工具，或疑為騎車持槍或知道開槍者。

台南地院認為，縱使郭男未能合理交代請其移動車輛者，也難認有聲請書所指共同涉犯恐嚇及槍砲彈藥刀械管制條例、非法持有槍枝子彈罪，犯罪嫌疑重大。