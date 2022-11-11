台中兄弟操縱人蛇集團 警破門他連「義肢」都來不及裝

台中張姓、周姓男子為首的人蛇集團透過博弈徵才廣告，年初誘騙多名台人赴泰國、緬甸KK園區做電信詐騙，並由張的弟弟在當地接應、管理，被害人若未達業績或反抗就會遭電擊、剃光頭；台中檢警昨搜索，張男因右小腿以下截肢，當下連義肢都來不及裝就被逮，訊後遭法院收押禁見。

台中地檢指出，昨經檢察官指揮警方赴張男（50歲）、周男（51歲）在台中租屋處逮人，扣得不法所得現金59萬1000元，經查張男、周男為首的人蛇集團和柬埔寨「豬仔」詐騙案類似，佯稱高薪、境外合法博弈工作徵才，安排被害人到泰國再輾轉偷渡到緬甸的KK園區從事電信詐欺。

其中有名年輕女被害人說，曾目睹另名男姓被害人因業績不好想休息，竟遭幹部當眾拿剃刀當眾胡亂剃成大光頭，詐團用殺雞儆猴方式管理，她眼睜睜看著他人被剃光頭更是嚇到身心受創，僅有部分人聯繫上在台親友並湊足24萬元至32萬元不等的贖金才獲釋返台。

台中市刑大表示，經偵八隊、偵一隊掌握情資追查，發現張姓主嫌在台負責招募、安排台人赴泰、緬從事電信詐欺，張的弟弟則會在當地接應管理，兄弟黨合作操控人蛇集團，一但有人反抗就會電擊、痛毆施虐。