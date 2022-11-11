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8分鐘在兩地連開88槍…台南槍擊案拘提1嫌到案 檢方複訊後聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，囂張行徑震驚政壇。檢警專案小組拘提郭姓男子到案，複訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，向台南地院聲請羈押。

檢方指出，郭與身分不詳共犯同謀於昨天凌晨由身分不詳槍手騎乘機車，凌晨2時58分許先到位在學甲區工業區一家工廠持長槍瞄準建築物掃射58發子彈，再於3時6分許前往學甲區中正路市議員候選人服務處持相同長槍對競選總部的鐵門掃射30發子彈，再騎乘原機車揚長而去。

檢方強調，強調選舉期間，嚴禁所有不法情事介入選舉，如有不法暴力介入企圖影響選情，必將行為人查緝到案，並繩之以法，以維護選舉公平、正義。

一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，檢警專案小組今天拘提郭姓男子到案，向法院聲押。圖／讀者提供
一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，檢警專案小組今天拘提郭姓男子到案，向法院聲押。圖／讀者提供

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