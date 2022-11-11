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刑事局偵破詐騙水房 竟有民眾自願被囚並出售帳戶
竹聯幫信堂陳姓男子經營詐欺水房，以「假求職」名義上網應徵民眾求職，見面後要求提供帳戶並控制行動，直到帳戶凍結，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局偵查第二大隊近期清查165案件被害人金流，發現陳嫌等人犯行，日前逮捕陳嫌及幕後李姓金主共18人。
陳嫌指揮旗下成員，在桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶據點，警方攻堅時，救出一對翁姓夫妻檔與1名宋姓女子，但令警方訝異，這3人各以數萬到20萬元代價出售自己帳戶，也自願被軟禁。
警方調查，詐欺集團為防止人頭帳戶反悔落跑，由旗下小弟負責監控並沒收手機。水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，還由成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。
刑事局在今年7月、8月及11月，在桃園龍潭、中壢及新北市蘆洲等地的詐欺水房及監控處所，執行3波搜索，拘提幕後金主李姓犯嫌、轉帳手及車手到案，共計查獲李姓犯嫌等18名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金26萬3千餘元、BMW自小客車BMW1輛、手機、筆電、存摺10本、提款卡8張等贓證物。其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌，經檢察官聲請羈押禁見獲准。
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