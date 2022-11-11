刑事局偵破詐騙水房 竟有民眾自願被囚並出售帳戶

竹聯幫信堂陳姓男子經營詐欺水房，以「假求職」名義上網應徵民眾求職，見面後要求提供帳戶並控制行動，直到帳戶凍結，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局偵查第二大隊近期清查165案件被害人金流，發現陳嫌等人犯行，日前逮捕陳嫌及幕後李姓金主共18人。

陳嫌指揮旗下成員，在桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶據點，警方攻堅時，救出一對翁姓夫妻檔與1名宋姓女子，但令警方訝異，這3人各以數萬到20萬元代價出售自己帳戶，也自願被軟禁。

警方調查，詐欺集團為防止人頭帳戶反悔落跑，由旗下小弟負責監控並沒收手機。水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，還由成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。