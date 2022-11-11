影／台南歹徒衝鋒槍開近百槍 徐國勇：槍擊案比去年少

內政部長徐國勇表示，重大槍擊案發生的時候一定會引起各方震撼，不過如果與去年比較，台灣發生的槍擊案件事實上比去年少。本報資料照／記者許正宏攝影 台南學甲歹徒持衝鋒槍連開近百槍引發各方關注，警政署長黃明昭下午表示「已鎖定特定對象」、「一定會查緝到案」，不過警方目前只找到作案車輛被丟棄在北區武聖夜市，開槍嫌犯還是下落不明，因為歹徒刻意躲避監視器、找尋偏僻道路逃逸，「而且至少拆卸更換兩次車牌製造斷點」。

內政部長徐國勇下午到台南學甲警分局了解案情，他表示，重大槍擊案發生的時候一定會引起各方震撼，不過如果與去年比較，台灣發生的槍擊案件事實上比去年少；他說，案發後黃明昭和台南市警察局長方仰寧就向他報告案發經過與警方查緝狀況；他很感謝警方的辦案辛勞，相信很快就會將歹徒繩之以法，

方仰寧指出，警政署以調派刑事局偵八隊南下協助比對監視畫面影像、及清查通聯紀錄；目前初步鎖定一名有重大刑案前科的特定對象循線追緝中，警方「正在正確的軌道方向運行當中」，會盡速查緝嫌疑人到案，至於犯案動機與三方間的關係，要等嫌疑人到案後才能進一步釐清，目前任何線索都不會放棄，也會深入調查。

昨天凌晨台南市先是傳出市議員謝財旺學甲服務處傳遭人連開至少30槍，接著附近學甲工業區一家與候選人關係密切人士經營多時但已出售的工廠也遭同1人連開至少58槍，警方找到88個彈殼，消息傳出震驚地方，也引發藍營候選人指責台南治安敗壞。

而歹徒案發後刻意跑到人潮多的夜市，丟棄掉換車牌的作案車輛、改徒步方式穿梭在人群中，然後找尋偏僻的小徑逃逸，造成警方偵辦困難，目前還不知道歹徒的下落。