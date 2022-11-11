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影╱南投特警15樓垂降查抄水房 台中八期豪宅搜出8人詐騙團夥

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警局刑警大隊近日在台中地署指揮偵辦下，破獲1處藏身於台中八期一處高級住宅區詐欺集團的洗錢水房，警方兵分二路，霹靂小組從15樓高度垂降攻入、地面人員防堵詐團成員逃逸，順利逮獲8名犯嫌，並查扣不法所得2359萬元現金。

南投縣刑大指出，日前接獲線報，配合草屯、烏日分局警方，前往台中八期破獲以林姓、葉姓男子為首的詐欺集團，警方當天出動霹靂小組從大廈15樓頂樓垂降而下，垂降至抵達犯嫌所在樓層，再利用破壞工具破門而入，進門後卻發現偌大的客廳空無一人，隨後快速逐一搜尋每個房間，發現其中一間遭反鎖，再次破門而入，終於找到數名因知曉警方到來而不敢動彈的犯罪團夥。

九合一大選在即，為防範境外資金與選舉賭盤介入選舉，檢警掌握情資發現，台中市八期一處住宅，疑被詐團用來當作水房，經警方多日埋伏蒐證，10月底指揮南投縣刑大收網，不但在保險櫃內起出100萬一捆的不法利得現金，就高達2359餘萬，更在該處豪宅內搜索，查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物，有效阻斷犯罪組織不法金流。

南投縣刑大透露，詐騙集團由林姓、葉姓男子為首，該水房是2個月前以3萬5000元承租，大樓仍在裝潢交屋中，住戶並不太多，平時犯輩成員足不出戶，僅由固定人士外出購買生活必需品，因此附近鄰居皆不知情。

全案經台中地檢署檢察官複訊後，以林、葉男涉犯賭博、洗錢、詐欺等罪嫌，有串證、逃亡、滅證之虞，向法官聲押獲准；其餘6名成員各以3萬元交保。

在該處豪宅內搜索，查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜索，查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。記者黑中亮／攝影
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。記者黑中亮／攝影
在該處豪宅內搜索，查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜索，查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。記者黑中亮／攝影
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。記者黑中亮／攝影
中投聯手破獲詐團水房，霹靂小組從豪宅頂樓垂降攻堅。圖／南投縣刑大提供
中投聯手破獲詐團水房，霹靂小組從豪宅頂樓垂降攻堅。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供
在該處豪宅內搜出2359萬元現金，並查獲3支手槍及數十發子彈，以及數十台電腦、手機、手錶、點鈔機等贓證物。圖／南投縣刑大提供

南投 詐欺

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