台南昨日凌晨連續2件槍擊案 警政署長：涉案對象已有方向
選前敏感時期，台南學甲昨天凌晨連續2件槍擊案，一共遭掃射80多槍，警方追查涉案對象有方向。內政部長徐國勇表示，玩具槍造成槍械泛濫，但截至11月台灣槍擊案低於去年同期。
台南市學甲區這2件重大槍擊案，徐國勇和警政署長黃明昭下午抵台南學甲警分局慰勞及了解案情偵辦進度。
黃明昭指出，涉案對象已有方向，是否有人接應也是偵查方向。台南市警察局長方仰寧也表示，由於槍手刻意躲避攝影鏡頭，車牌換了2面以上，不排除槍手潛逃外縣市藏匿。
徐國勇接受媒體聯訪指出，每件事發生當下是最震憾的，台灣執行肅槍也包括玩具槍進出口管制，玩具槍出口須經過警政署查核同意，從源頭管制，配合海關處理，以避免漏留台灣成為改造槍枝。
徐國勇表示，玩具槍造成槍械泛濫，若從時間來看，今年截至11月各地槍擊案低於去年同期，但「治安沒有最好，只有更好」仍期勉全體警察同仁全力以赴。
台南市學甲區昨天凌晨連續發生2件槍擊案，一家科技公司先遭掃射30多槍、隨後市議員謝財旺服務處被掃射50多槍，幸未造成傷亡。
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