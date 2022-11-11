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妙齡女遭囚緬甸KK園區 目睹「當眾剃光頭」場面嚇到身心受創

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓、周姓男子年初在賭博網站刊登求廣告誘騙台人赴泰國、緬甸KK園區從事電信詐騙，多名年輕男女遭囚禁宿舍逼每天上工16小時，若詐騙未達績效、忤逆主管，就會慘遭當眾「剃光頭」殺雞儆猴，曾有長髮名年輕女被害人目睹嚇到魂飛魄散，檢警昨逮捕張、周依人口販運等聲押獲准。

台中地檢署表示，全案由檢察官陳祥薇指揮台中市刑警大隊，因近期接連獲報多名從泰國、緬甸自籌贖金返台被害人報案，昨天持搜索票到張男（50歲）、周男（51歲）在台中的住家逮人，當場扣得不法所得現金59萬1000元，另抓到其餘6名共犯。

檢方說，張、周為首的人蛇集團和近期柬埔寨「豬仔」詐騙案類似，多以佯稱高薪、境外合法博弈工作為由招攬，利用年輕男女投履歷後飛往泰國，再輾轉偷渡到緬甸的KK園區從事電信詐欺。

檢方查出，該案至少有5名以上被害人，被困在KK園區內遭幹部逼迫每天上班14至16小時，就連短暫休息、抽菸時間都被嚴格控管。

據了解，只要被害人未達詐騙績效，或是出言反抗、忤逆詐團幹部就會遭上手銬囚禁，甚至還有1名年輕女被害人說，曾目睹另名男姓被害人，因業績不好想休息，竟遭幹部當眾拿剃刀當眾胡亂剃成大光頭。

女被害人也說，詐團幹部希望藉此殺雞儆猴作為命他人不准反抗，加上自己長髮飄逸，眼睜睜看著他人被剃光頭更是嚇到身心受創，僅有部分人聯繫上在台親友並湊足24萬元至32萬元不等的贖金才獲釋返台。

檢方昨詢問後，認為張、周涉犯刑法第297條詐術使人出國、第302條第1項之剝奪他人行動自由及組織犯罪防制條例第3條第1項等罪嫌重大，有串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘6名同夥各命5萬元、3萬元交保。

檢警到張男、周男住家搜索查扣59萬現金等不法所得。圖／中檢提供
檢警到張男、周男住家搜索查扣59萬現金等不法所得。圖／中檢提供
台中張姓、周姓男子年初在賭博網站刊登求廣告誘騙台人赴泰國、緬甸KK園區從事電信詐騙，多名年輕男女遭囚禁宿舍逼每天上工16小時。情境示意圖。圖／Ingimage
台中張姓、周姓男子年初在賭博網站刊登求廣告誘騙台人赴泰國、緬甸KK園區從事電信詐騙，多名年輕男女遭囚禁宿舍逼每天上工16小時。情境示意圖。圖／Ingimage

電信詐騙 幹部 緬甸

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