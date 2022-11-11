台南詐騙集團內鬨10人遭逮 3人收押1人聲押

由胡姓男子操控的詐騙集團，因關押出售帳戶男子脫逃，2名看守人被怪罪遭押走，驚動警方追捕，1個多月來陸續逮捕10名嫌犯，其中3人被收押，台南地檢署已聲押胡男。

台南市警局新營分局警員今天告訴中央社記者，台南21歲胡男操控的詐騙集團，活動範圍多在台南市區，集團以每本新台幣18萬元收購人頭帳戶，由集團成員介紹缺錢的親朋好友提供帳戶。

不過，有意出售帳戶的人，和詐騙集團接洽後就被關押在日租套房，其中林姓男子乘隙脫逃，詐騙集團怪罪吳姓男子及楊姓男子看守不力，讓集團無法提領帳戶中逾100萬元詐騙款項，集團10月5日派人押走2男後，驚動警方，隨後將人救出，逮捕黃姓男子，調查後才發現原來是詐騙集團內鬨。

警方持續偵辦，10月17日發動首波搜索拘捕，在台南市歸仁區、安平區、東區、北區等地逮捕5名嫌犯，其中3人被收押；警方昨天再發起第二波行動，逮捕主嫌胡男等4人到案，瓦解整個詐騙集團。

警方同時起出非制式手槍1枝、子彈6顆、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、塑膠棍棒等物，且將胡男等人送辦，南檢已向台南地方法院聲請羈押胡男。