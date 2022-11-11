【重磅快評】鐵票區槍擊連環爆 正是蘇內閣治安成績單

高雄８日剛發生幫派談判當接連開15槍治安事件，台南10日凌晨又發生掃射88槍事件，南台灣綠營鐵票區槍聲頻頻響起，甚至牽扯到候選人、民進黨市黨部人員，肆無忌憚的行徑，不僅是對一再宣稱國內治安穩定良好蔡政府甩了最大巴掌 ，更像是蘇內閣的治安成績單。

高雄市8日清晨爆發街頭槍擊案，嫌犯連開15槍，除警方逮捕５人外，還有兩名同夥主動投案，其中21歲的林姓男子在律師陪同下交出六把長短槍，一起槍擊案就查獲八把槍、近百顆子彈，其中還有火力強大的Ｍ４、M5長槍、掌心雷等。

隨處可見宛如小型軍火庫的槍、彈，主政者還辯說高雄槍擊案是六都最少，大玩數字遊戲，好像只要沒打死人、當街開槍示警、朝無人車輛開槍都可當作沒發生過，為撇清「慶記之都」惡名，無視槍彈處處可見的現實。

更難堪的是，蘇貞昌9日下午才在治安會議上說，國內治安在行政團隊努力下，滿意度獲得提升，但隨著國人對於治安各方面的要求提高，期許相關單位仍需持續精進努力，使國人對整體社會治安更滿意及放心。話才剛說完沒多久，深夜台南就發生歹徒持衝鋒槍接連掃射88槍的重大治安事件，看來連歹徒都清楚官員只是口頭喊喊要掃黑肅槍，根本不把執法者看在眼裡，槍聲因此愈響愈亮。

台南的槍擊案件不僅開槍地點包括候選人競辦，還扯出與現任市長熟識的民進黨台南市黨部人士，個個都算是地方聞人，不論是不是選舉因素，但槍彈掃射的火力之猛，是無視公權力的極大挑釁。

但即使高雄、台南接連發生駭人槍擊案，負責治安的內政部長忙著緊隨總統四處助選，對於警界近來爆發一連串的警官與黑道幫派、洗錢業者不尋常往來的事件，更連假裝的口頭宣示自清都省了，只為淡化重大治安事件對執政黨選情的衝擊，或以陰謀論轉移警紀敗壞的事實。