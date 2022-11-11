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【重磅快評】鐵票區槍擊連環爆 正是蘇內閣治安成績單

聯合報／ 主筆室

高雄８日剛發生幫派談判當接連開15槍治安事件，台南10日凌晨又發生掃射88槍事件，南台灣綠營鐵票區槍聲頻頻響起，甚至牽扯到候選人、民進黨市黨部人員，肆無忌憚的行徑，不僅是對一再宣稱國內治安穩定良好蔡政府甩了最大巴掌 ，更像是蘇內閣的治安成績單。

高雄市8日清晨爆發街頭槍擊案，嫌犯連開15槍，除警方逮捕５人外，還有兩名同夥主動投案，其中21歲的林姓男子在律師陪同下交出六把長短槍，一起槍擊案就查獲八把槍、近百顆子彈，其中還有火力強大的Ｍ４、M5長槍、掌心雷等。

隨處可見宛如小型軍火庫的槍、彈，主政者還辯說高雄槍擊案是六都最少，大玩數字遊戲，好像只要沒打死人、當街開槍示警、朝無人車輛開槍都可當作沒發生過，為撇清「慶記之都」惡名，無視槍彈處處可見的現實。

更難堪的是，蘇貞昌9日下午才在治安會議上說，國內治安在行政團隊努力下，滿意度獲得提升，但隨著國人對於治安各方面的要求提高，期許相關單位仍需持續精進努力，使國人對整體社會治安更滿意及放心。話才剛說完沒多久，深夜台南就發生歹徒持衝鋒槍接連掃射88槍的重大治安事件，看來連歹徒都清楚官員只是口頭喊喊要掃黑肅槍，根本不把執法者看在眼裡，槍聲因此愈響愈亮。

台南的槍擊案件不僅開槍地點包括候選人競辦，還扯出與現任市長熟識的民進黨台南市黨部人士，個個都算是地方聞人，不論是不是選舉因素，但槍彈掃射的火力之猛，是無視公權力的極大挑釁。

但即使高雄、台南接連發生駭人槍擊案，負責治安的內政部長忙著緊隨總統四處助選，對於警界近來爆發一連串的警官與黑道幫派、洗錢業者不尋常往來的事件，更連假裝的口頭宣示自清都省了，只為淡化重大治安事件對執政黨選情的衝擊，或以陰謀論轉移警紀敗壞的事實。

當台灣經常可見年輕幫派分子當街開槍火拚，或遇利益糾葛就能任意以衝鋒槍掃射顯示實力，號稱要施鐵腕拚治安的蘇內閣，對於在南台灣接連發生的重大治安事件、以及北台灣的警官風紀案，卻是淡漠以對。或許，就因為當今拚選舉比拚治安重要，歹徒因此更加無法無天，只想安居樂業的小老百姓，只能自求多福。

一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，八分鐘在兩地連開八十八槍，囂張行徑震驚政壇。圖／讀者提供
一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，八分鐘在兩地連開八十八槍，囂張行徑震驚政壇。圖／讀者提供

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