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影／台南殺警案槍擊影片外流 凃二姊點名署長給答案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市兩員警凃明誠、曹瑞傑追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職，今開準備庭，凃二姊庭後受訪，對凃遭槍擊畫面外流及對警方偵辦洩密一律以偵查不公開答覆大表不滿，她激動說，對家屬來說，這樣的答覆就是一次一次的傷害，她更點名警政署長黃明昭，我們感受到爭功諉過兩套標準，那麼我們就把此事交由社會大眾來公評。

同時，凃二姊籲請媒體自律，行車紀錄器的影片對家屬來說都是傷害，弟弟已經往生，現在她跟姊姊要做的就是保護爸爸、媽媽，請媒體自律，不要再讓影片在電視上播出。

她也提及洩密案，事發到現在，一直都是一句「偵查不公開」，那影片流出來了，為什麼公開了，每次的答覆都是偵查不公開，她激動說，請問這樣是合理嗎？對家屬來說，這樣的答覆就是一次一次的傷害。

她點名署長黃明昭說，我們感受到的爭功諉過兩套標準，這樣的處置是適當的嗎？我真的不知道，對這答覆充滿疑惑。她說，署長如果覺得這是合適的，那麼我們就把這件事交由社會來公評。

她說，弟弟離開了，能不能多給基層警消多點鼓勵呢，他們才是為這國家負重前行的人呀，請各位長官不要忘記呀。

凃二姊說，弟弟離開了，能不能多給基層警消多點鼓勵呢，他們才是為這國家負重前行的人呀，請各位長官不要忘記呀。記者邵心杰／攝影
凃二姊說，弟弟離開了，能不能多給基層警消多點鼓勵呢，他們才是為這國家負重前行的人呀，請各位長官不要忘記呀。記者邵心杰／攝影
凃二姊激動的點名署長黃明昭說，我們感受到的爭功諉過兩套標準，這樣的處置是適當的嗎？記者邵心杰／攝影
凃二姊激動的點名署長黃明昭說，我們感受到的爭功諉過兩套標準，這樣的處置是適當的嗎？記者邵心杰／攝影

黃明昭 台南 爸爸

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