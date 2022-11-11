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影／中和警今晨攻堅逮毒販 查扣毒品及手槍型打火機

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方今天破門攻堅查獲張姓男子涉嫌持有160多公克 K他命、搖頭丸及手槍型打火機，據了解，張男涉嫌透過網路販售毒品，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局錦和派出所日前接獲線報，裝修工廠員工張姓男子（21歲）涉嫌販毒，警方搜證確認後，今天上午7時許，持搜索票前往查緝，警方持警用鐵棍敲破落地鋁門窗玻璃破門攻堅，當場逮捕剛起床僅穿內褲的張男，警方在屋內搜出K他命160多克、搖頭丸40顆、分裝袋、磅秤及手槍型打火機等證物。

據了解，張男涉嫌透過網路的聊天平台與買家連繫，再以郵寄或面交等方式進行交易，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並將溯源追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市中和警方今天破門攻堅查獲張姓男子涉嫌持有160多公克 K他命、搖頭丸及手槍型打火機，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天破門攻堅查獲張姓男子涉嫌持有160多公克 K他命、搖頭丸及手槍型打火機，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天破門攻堅查獲張姓男子涉嫌持有160多公克 K他命、搖頭丸及手槍型打火機，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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毒品 戒毒

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