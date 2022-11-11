男子假扮外送員對女車友「蓋布袋」 被捕辯稱開玩笑

一名莊姓年輕男子今年1月底，無故跑到認識的蔡姓機車女車友家樓下，假扮外送員將蔡女騙下樓，伺機將女方「蓋布袋」強壓在地後逃逸。警方循線逮捕莊男，但他辯稱只是為了好玩、開玩笑，蔡女則懷疑是莊男先前數次向自己借錢遭拒，才想要嚇嚇她，給她一個教訓。台北地檢署今依強制、傷害等罪將莊男起訴。

檢警調查，莊男、蔡女兩人是車友，曾數次共同騎車出遊。今年1月29日凌晨，蔡男跑到蔡女住處大樓，先按對講機假扮忘記帶鑰匙的住戶，騙其他住戶幫他開門後，再以對講機呼叫蔡女，佯稱是外送員要送餐，將蔡女騙下樓，自己則躲在一樓樓梯陰暗處埋伏。

待蔡女下樓，莊男突然從後方持外套將女方「蓋布袋」，團團包住蔡女頭臉，將女方強壓在地，勒住蔡女脖子喝令女方「不要叫」。蔡女以為遇上歹徒，驚嚇之餘奮力掙扎，即便眼前一團黑，仍伸手猛抓並咬傷對方，莊男才鬆手逃離現場，蔡女也立刻報警抓人。