影／男子假釋出獄再涉毒 竟以「黑莓卡」聯繫販毒

周姓男子去年底出獄後卻再涉毒品，警方追查他10個月，終於找到他的落腳處，查獲海洛因、安非他命等多種毒品，才發現原來他使用月拋式獨立漫遊基地台的「黑莓卡」涉嫌聯繫販毒，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，經檢方聲押獲准。

據了解，周姓男子（40歲）涉毒入獄，去年底才獲假釋出獄，高雄警方今年初逮捕涉嫌吸毒、販毒男子，發現都有與周聯繫的資料，便開始追查他的下落，發覺他四處藏匿，遊走台灣中、南部，在高雄也狡兔多窟。

高雄市刑警大隊偵八隊發覺周姓男子幾乎每月改變落腳處，直到11月初，得悉他曾在高雄市鳳山區同夥尤姓男子（30歲）住處，不久就再搬離，改住葉姓女友（27歲）在高雄市新興區民安市場附近租處，以賓士CL550轎車代步，11月4日動員查捕。

警方埋伏多時，趁周出門開車，立即圍上逮捕他，在他車上及女友住處，搜出海洛因、安非他命、一粒眠及毒品咖啡包50包，並在他提袋找出13張月拋式「黑莓卡」，查問後才得知，他平時利用黑莓卡涉嫌聯繫販毒，逃避警方查緝。

案經警方依毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署，檢察官對他聲押獲准，他女友與尤姓友人獲請回。