屏警查獲選舉賭盤 誇張賠率誘人注資亂選情

屏東警方掃蕩選舉賭盤，並溯源查獲幕後首謀，首波查獲27件56人，查扣傳真機、帳冊、簽單及賭資165萬餘元等證物。記者魏斌／攝影 屏東警方查獲首宗選舉賭盤，一名52歲林姓男子涉嫌開盤收注，警方掌握可靠事證，聲請搜索票趕往台東逮捕犯嫌，另有人對鄉鎮市長選舉開盤，透過經營地下六合彩組頭收注，首波掃蕩共查獲27件56人，分別依違反賭博罪及公職人員選舉罷免法移送檢方偵辦，並溯源查獲選舉賭盤幕後首謀。

警方日前網路巡邏發現選舉賭盤投注站，據了解，有多個政治性臉書社團都出現投注站粉專連結，該站提供全台各縣市長選舉賭盤，透過LINE連結即可獲知每日最新賠率，且在網路公開招募各縣市合作夥伴、組頭，行徑囂張。

警方與刑事局偵八隊組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票前往台東逮捕林姓嫌犯，並查扣存簿、帳冊及現金7萬多元等贓證物。據了解，該投注站揭示賠率，部分顯不合理，至少有5人透過LINE下注，其目的是開盤吸金或另有所圖，警方已進一步追查。

除有投注站對全台各縣市長開盤，警方另發現有賭博集團對屏東鄉鎮市長選舉開盤，透過經營地下六合彩組頭收注。經情資收集分析，與刑事偵四隊共組專案小組，查獲吳姓大組頭、幹部、會計等6名集團成員到案，並查扣手機、帳冊、簽單及現金90餘萬。

屏東縣警局長劉印宮表示，賄選及選舉賭盤嚴重危害選舉公平性，此次掃蕩縣內六合彩、網路賭博、職業大賭場及選舉賭盤，並溯源查獲選舉賭盤幕後首謀，共查獲27件56人，查扣傳真機、帳冊、簽單及賭資165萬餘元等證物，分別依賭博罪及公職人員選舉罷免法移送臺灣屏東地方檢察檢署偵辦。