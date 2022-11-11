快訊

聯合報現場直擊COP27／我碳市場發展慢 彭啟明：台恐淪氣候殖民地

美股暴漲激勵台股早盤漲逾500點 台積電開盤勁揚34元

111年11月11日「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

消夜當前逆向行駛 台南警攔檢2男起獲奶茶毒品包

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南20歲葉姓男子昨天深夜開車載22歲杜姓友人到中西區保安路段吃消夜，太過專注周邊美食攤竟逆向行駛，遭巡邏經過第二分局海安派出所員警攔檢，發現葉將手中香菸觸熄，但滿車瀰漫K他命毒品味道，警方起獲奶茶毒品包、K他命等物，詢後2人依違反毒品危害防制條例送辦。

海安派出所所長何家慶發現該車逆向行駛，攔下後察覺車內瀰漫K他命毒品味道，當下葉手中還持有1支尚未吸食完畢K菸，一邊慌忙停車、一邊急忙將K菸丟進塑膠杯中，種種怪異舉動盡入所長眼中。

葉、杜2人下車受檢時神情慌張，經員警手電筒一探照，馬上發現其所觸熄丟置於塑膠杯內K菸毒品，後續又在副駕駛座下發現外觀印有MILK TEA字樣的混合式毒品包50包計315公克、K他命2包計1.99公克及K盤2個等物品。

葉、杜指出，晚間相約一同開車前來市區保安路吃消夜，因葉對路況不熟悉，邊開邊看美食林立的攤商，竟未注意致逆向行駛，沒想到被巡邏經過的海安所員警攔下。

警方查獲奶茶毒品包等經篩檢呈現K他命陽性反應，且2人尿液初步篩檢也呈現陽性反應，警方 依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

海安派出所所長何家慶發現葉男（中、著白衣者）開車逆向行駛，攔檢後起獲奶茶毒品包等物，將葉男及杜男（右、著藍夾克者）依違反毒品危害防制條例送辦。圖／讀者提供
海安派出所所長何家慶發現葉男（中、著白衣者）開車逆向行駛，攔檢後起獲奶茶毒品包等物，將葉男及杜男（右、著藍夾克者）依違反毒品危害防制條例送辦。圖／讀者提供
警方在該車副駕駛座下發現外觀印有MILK TEA字樣的混合式毒品包50包計315公克、K他命2包計1.99公克等物，經篩檢呈現K他命陽性反應。圖／讀者提供
警方在該車副駕駛座下發現外觀印有MILK TEA字樣的混合式毒品包50包計315公克、K他命2包計1.99公克等物，經篩檢呈現K他命陽性反應。圖／讀者提供

毒品

延伸閱讀

量夠大就去！3人檔全國販毒 士林警截千包毒品2人收押

台中警選前淨化治安 查獲男子持兩把槍和毒品

毒品失而復得 藍綠委夾擊檢調「扯爛汙」：公布鐵櫃、大桶子

影／淡水山區雨夜露營太詭異 2個大男人帳篷內發現毒品

相關新聞

台南槍擊案／槍手衝誰來 選舉？利益糾葛？

台南市昨天驚傳八十八槍瘋狂掃射槍擊事件，案件牽扯到市議員謝財旺及民進黨台南市黨部財務長郭再欽；地方人士說，郭再欽與謝財旺...

新聞眼／「高階沒專業 基層無士氣」警紀沉淪、根爛了 奢談拚治安

高雄、台南選前連傳槍響，全是火力驚人的衝鋒槍上陣，三天兩地掃了上百槍，不敢相信這是向來自詡治安良好的台灣；不久之前，詐團...

警告意味濃 台南2地遭掃射88槍

一名歹徒昨天凌晨持衝鋒槍掃射台南市學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，八分鐘在兩地連開八十八槍，囂張行徑震驚政壇。該...

消夜當前逆向行駛 台南警攔檢2男起獲奶茶毒品包

台南20歲葉姓男子昨天深夜開車載22歲杜姓友人到中西區保安路段吃消夜，太過專注周邊美食攤竟逆向行駛，遭巡邏經過第二分局海...

偵查隊長飲宴遭拔牌調職 部分影片流出劇情逆轉警抱屈

台北市警局近日爆出偵查隊長出入招待所，現場有人賭博，警方火速開鍘，林姓偵查隊長記過拔牌調職，今流出部分影片，顯示過程中林...

天兵通緝犯路邊機車沒油 喚來員警自投羅網

屏東一名通緝犯邱姓男子，８日晚上到高雄六龜訪友，回程機車沒油頓失動力，竟向路過警巡車求助，未料員警竟就是今年８月曾依傷害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。