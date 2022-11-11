消夜當前逆向行駛 台南警攔檢2男起獲奶茶毒品包

台南20歲葉姓男子昨天深夜開車載22歲杜姓友人到中西區保安路段吃消夜，太過專注周邊美食攤竟逆向行駛，遭巡邏經過第二分局海安派出所員警攔檢，發現葉將手中香菸觸熄，但滿車瀰漫K他命毒品味道，警方起獲奶茶毒品包、K他命等物，詢後2人依違反毒品危害防制條例送辦。

海安派出所所長何家慶發現該車逆向行駛，攔下後察覺車內瀰漫K他命毒品味道，當下葉手中還持有1支尚未吸食完畢K菸，一邊慌忙停車、一邊急忙將K菸丟進塑膠杯中，種種怪異舉動盡入所長眼中。

葉、杜2人下車受檢時神情慌張，經員警手電筒一探照，馬上發現其所觸熄丟置於塑膠杯內K菸毒品，後續又在副駕駛座下發現外觀印有MILK TEA字樣的混合式毒品包50包計315公克、K他命2包計1.99公克及K盤2個等物品。

葉、杜指出，晚間相約一同開車前來市區保安路吃消夜，因葉對路況不熟悉，邊開邊看美食林立的攤商，竟未注意致逆向行駛，沒想到被巡邏經過的海安所員警攔下。

警方查獲奶茶毒品包等經篩檢呈現K他命陽性反應，且2人尿液初步篩檢也呈現陽性反應，警方 依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

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