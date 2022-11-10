服務處遭槍擊 謝財旺懷疑有人想影響選情
台南市學甲區一家科技公司與市議員謝財旺服務處今天凌晨遭槍擊，歹徒疑持衝鋒槍共開88槍。謝財旺說，從政以來光明磊落，懷疑有人在幕後操控槍擊案來影響市長及市議員選情。
無黨籍的謝財旺為現任台南市第2選區（佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門區）市議員，曾任台南縣市合併升格前的學甲鎮長，下屆市議員選舉未尋求連任；女兒謝舒凡獲民進黨提名在同選區參選，交棒意味濃厚，今天遭槍擊的謝財旺服務處同時也是謝舒凡競選總部。
謝舒凡接受媒體聯訪表示，凌晨2時許向總部內供奉神明上香後，回到房間不久就聽聞爆炸聲，出來查看時發現鐵門滿是彈孔，驚覺遭開槍，趕緊向警方報案。
謝舒凡表示，遭驚嚇心情上午已慢慢回復，警方除加派人員協助維安，還提供防彈衣，自己會打起精神繼續在選戰中衝刺，也希望警方早日破案。
謝財旺表示，從政以來光明磊落，沒有見不得人的事，不知道為何服務處會被開槍，但槍擊案發生後曾懷疑幕後有人操控，可能有人想藉此打擊謝舒凡和台南市長黃偉哲選情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言