學長出勤前叮嚀注意「穿白襯衫的」 實習女警牢記建功

高市鳳山警分局新甲派出所，近來新增一名實習女警吳昀真，前晚學長帶吳出勤，行前告知，一名洗穿白襯衫的王姓毒品通緝犯常出沒轄區，叮嚀她記住特徵，結果吳在捷運站出口，一眼認出穿白襯衫的王男，和2名學長聯手逮獲王男，起出12小包毒品，小兵立了大功。

鳳山分局新甲派出所警方，日前掌握一名52歲王姓男子，因涉及毒品案未到案，10月遭高雄地檢署通緝，且王男經常晚上會出現在鳳山捷運站一帶。

由於新甲所近來2名實習員警，前晚8時許，警員林柏寓、張子威、劉凱文帶著27歲的特考班實習女警吳昀真出勤，3名學長，在出勤時，叮嚀吳昀真指王男經常穿著白襯衫等外貌特徵，可以特別注意一下。

4人出勤後，前往光遠路上捷運站附近埋伏，吳昀真眼尖發現一名符合白襯衫特徵的男子從捷運站出口出來，連忙告知學長，3學長將男子攔查。

警方發現男子就是被通緝的王男，並在其身上搜出12包、共重7.55公克的海洛因，警詢後將王解送歸案，另依違反毒品危害防制條例等罪移送法辦。