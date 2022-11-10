量夠大就去！3人檔全國販毒 士林警截千包毒品2人收押

蕭姓男子與許姓、陳姓情侶檔聯手買賣毒品，台北市警方上月獲報，月底趁3人外出交易，查獲3人及所攜毒品咖啡包1000包，及時阻斷毒害流入社會，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦3人，其中，蕭、許2人遭法院收押。

台北市士林分局警方10月中旬接獲情資，指有販毒團體全國四竄，販賣毒品咖啡包，員警介入調查後發現，45歲蕭男暱稱「蕭董」，向毒品上游購買毒品咖啡包，交由35歲許男及其28歲陳姓女友，販賣給下游藥腳以牟利。

警方經蒐證完備，10月26日前往台中市清水區埋伏，趁3人準備交易時動員抓捕，當場查獲毒品咖啡包1000包（毛重5200公克）。

據悉，蕭等3人平常居住高雄市，落網時是準備到台中販毒，1000包毒品咖啡包是蕭男以15萬元價格買來，準備以18萬元價格售出，3人供稱平時透過友人介紹、網路媒合等方式接觸聯繫藥腳，不分縣市「只要量夠大就去」，販毒行徑遍布全國。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將3人移送台中地檢署偵辦，其中檢方聲押蕭、許2人獲准，陳女訊後則請回候傳；選舉將至，警方投入維安工作，對不法分子也將嚴正執法，持續展現打擊犯罪決心，淨化選前治安，有心人士切勿以身試法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885