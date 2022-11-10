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應徵貨車司機2小時離職 撂妻和弟屢討薪資持鋤頭砸車

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

真囂張！高市林姓男子上個月至岡山地區應徵大貨車司機，工作1天，實際僅2小時即離職，林事後竟夥同妻子和弟弟，追討7500元薪資，後又食髓知味，連續多次向被害人索討金錢，被害人不從，還持鋤頭砸毀大貨車；家屬在臉書貼文，批是「治安漏洞」，警方則指昨下午已逮獲林男等3人。

在岡山地區開車行的吳姓男子（56歲）兒子，在臉書及網路社團發文，指父親是做小生意，1個月前請了1位司機，但司機做了1天說要離職，殊不知是來場勘，離職當天晚上直接帶小弟，熟門熟路的拿槍擄走我爸，押他去銀行領錢。

吳男在發文中指出，1個月內犯案3次以上，車也砸了，店也砸了，聽警察說不只他們一家受害，文中並指，該名男子四處對店家電話恐嚇，砸車、砸店，據傳前科累累且暴力成性，還跟配偶兄弟一起組織犯案，文中並批是治安漏洞。

轄區岡山警分局警方指出，昨天下午已抓到涉案嫌犯；經調查，39歲的林姓男子於今年10月間，向被害人佯裝應徵司機工作，未料工作2小時後便表示離職。

林男後來夥同王姓女子（32歲）和31歲弟弟，聯手向被害人索取工資，被害人因受畏懼，交付7500元；但林男等3人食髓知味，陸續在11月7日、8日間，多次向被害人索討金錢，見被害人不從，於是拿鋤頭型等工具，砸毀被害人車輛。

警方成立專案小組，並於受理報案後43小時內，持橋頭地方檢察署核發之拘票，在高雄市燕巢區中北路一帶，將林男及其妻弟等3人拘提到案，並查扣作案鋤頭1把，嫌犯否認有持槍押人一事；全案依恐嚇取財、毀損等罪嫌，將3人移送偵辦。

高市林姓男子應徵大貨車司機，工作2小時即離職，竟夥同妻子和弟弟等3人持鋤頭追討薪資，被害人不從，即持鋤頭砸車，警方逮捕涉案3人。記者陳弘逸／翻攝
高市林姓男子應徵大貨車司機，工作2小時即離職，竟夥同妻子和弟弟等3人持鋤頭追討薪資，被害人不從，即持鋤頭砸車，警方逮捕涉案3人。記者陳弘逸／翻攝
高市林姓男子應徵大貨車司機，工作2小時即離職，竟夥同妻子和弟弟等3人持鋤頭追討薪資，被害人不從，即持鋤頭砸車，警方逮捕涉案3人。記者陳弘逸／翻攝
高市林姓男子應徵大貨車司機，工作2小時即離職，竟夥同妻子和弟弟等3人持鋤頭追討薪資，被害人不從，即持鋤頭砸車，警方逮捕涉案3人。記者陳弘逸／翻攝

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